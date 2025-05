"Época de eleição é época de eleição, agora é momento de união", diz Raquel Lyra, ao dividir palanque com João Campos

A governadora Raquel Lyra (PSD) discursou durante agenda do presidente Lula (PT) em Salgueiro, no Sertão

Governadora Raquel Lyra participa da assinatura da ordem de serviço para nova etapa da Transposição em Salgueiro (Rafael Vieira/DP Foto)

Ao discursar durante agenda de Lula (PT) em Salgueiro, no Sertão, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) afirmou, nesta quarta-feira (28), que o presidente “mudou a história” do povo pernambucano e defendeu que o momento não seria para “pensar em eleição”.



Na agenda do governo federal, Raquel dividiu o palanque com o prefeito do Recife, João Campos (PSB), seu possível adversário na disputa pelo governo do estado em 2026. Ambos são tratados como aliados de Lula e fazem parte de partidos que compõem a base do governo.



Ao assumir o microfone, a governadora ouviu um misto de vaias e aplausos do público no evento. "A gente precisa continuar firmes, unidos. É importante dizer que há muito mais coisas que nos une nesse palanque do que nos separa", disse a governadora. "O que nos une é o amor pelo nosso estado", completou.



"Época de eleição é época de eleição, agora é tempo de união para fazer nosso estado crescer", declarou.



Raquel também fez elogios ao presidente durante o discurso. "O jogo está virando, presidente. A mudança está chegando. Só não vê quem não quer", disse. "O senhor decidiu mudar o rumo da história desse povo".



Transposição do São Francisco



Lula viajou a Salgueiro para assinatura da ordem de serviço, no valor de R$ 491,3 milhões, para aumentar a capacidade de bombeamento do Eixo Norte da Integração do Rio São Francisco.



Em Pernambuco, a nova obra na Transposição do Rio São Francisco promete duplicar a capacidade de bombeamento de água nas estações intermunicipais EBI1, em Cabrobó (PE); EBI2, em Terra Nova (PE); e EBI3, em Salgueiro (PE).



Segundo o governo federal, a ação será responsável por ampliar a capacidade de 24,75 m³/s para 49 m³/s, atendendo 237 municípios e cerca de 8,1 milhões de pessoas nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.