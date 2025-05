Ipespe: Governo Lula tem 54% de reprovação e 40% de aprovação

A região Sul tem a maior taxa de reprovação; no Nordeste, 49% dos entrevistados avaliam positivamente a gestão Lula

21.05.2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião com o Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e Ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, no Palácio do Planalto. Brasília - DF. Foto: Ricardo Stuckert / PR (Ricardo Stuckert / PR)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é reprovada por 54% dos brasileiros, enquanto 40% aprovam a gestão do petista, segundo levantamento da pesquisa Pulso Brasil, realizada pelo instituto Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas) e divulgado nesta quarta-feira, 21. Outros 6% não souberam ou não responderam ao levantamento.

A pesquisa foi realizada entre os dias 14 e 19 de maio de 2025. O levantamento ouviu 2.500 pessoas em todo o País e tem margem de erro de dois pontos porcentuais. O nível de confiança é de 95 45%.

Os resultados permanecem os mesmos de março, mês do levantamento anterior do instituto, quando a reprovação era de 54%, a aprovação de 41% e os que não souberam responder representaram 5%.

O levantamento também mostrou que a Região Sul concentra a maior taxa de reprovação ao presidente Lula, com 59% dos entrevistados insatisfeitos com o governo. Já o Nordeste é a região com maior aprovação, onde 49% dos entrevistados avaliam positivamente a atual gestão.

O Ipespe também questionou os entrevistados sobre a política econômica do atual governo. A pesquisa mostrou que 57% dos brasileiros acreditam que a economia está no caminho certo, enquanto 38% dizem que ela segue na direção errada.

A pesquisa ainda mostrou que as notícias políticas mais consumidas pelos brasileiros nas últimas semanas eram sobre a fraude nos benefícios dos aposentados do INSS, viagens de Lula e acordos comerciais com a China e a fala da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, sobre o TikTok.