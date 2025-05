"IOF é assunto encerrado e superado", diz Rui Costa sobre recuo

Ministro da Casa Civil de Lula disse que revogação do aumento da alíquota do IOF foi "correção necessária"

Ministro da Casa Civil, Rui Costa, acompanha o presidente Lula em Salgueiro (Foto: Reprodução/CanalGov)

O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), afirmou, nesta quarta-feira (28), que considera a polêmica envolvendo o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) um “assunto encerrado e superado” desde o recuo anunciado pelo governo federal na sexta-feira (23).

Na ocasião, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), anunciou a manutenção da alíquota zero para aplicações de investimentos de fundos nacionais no exterior.

A declaração de Rui Costa foi dada em Salgueiro, município no Sertão de Pernambuco, onde o ministro acompanhou o presidente Lula (PT) na assinatura da ordem de serviço para nova etapa das obras da transposição do Rio São Francisco.

“Acho que esse tema está superado. A medida foi publicada na quinta-feira, foi identificada uma necessidade de correção, que foi feita ainda de madrugada”, disse o ministro.

Benefícios do PAC

O ministro da Casa Civil reforçou a parceria da União com a Prefeitura de Salgueiro através do Novo PAC, com a construção de uma escola de tempo integral.

“O prefeito está começando a obra com esse projeto extraordinário que o presidente coloca no horizonte, de universalizar, por exemplo, creche para as cidades brasileiras, para que toda criança tenha acesso e possa desenvolver sua capacidade psicomotora na idade correta, possa ser alfabetizada na idade correta e projete um desenvolvimento educacional adequado para todo jovem. E quando chegar nessa fase de ensino médio, ensino fundamental, que ele tem uma escola de tempo integral”, declarou.