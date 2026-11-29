Uma falha durante um número de acrobacias aéreas provocou a queda de dois trapezistas durante uma apresentação do Mega Circus, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife. O acidente aconteceu na noite do sábado (28), quando o cabo que sustentava os artistas se rompeu enquanto eles realizavam uma manobra diante do público.

Imagens gravadas por espectadores mostram um homem e uma mulher suspensos na estrutura do circo. No momento da queda, o homem estava de cabeça para baixo e segurava a companheira nos braços. Com o rompimento do cabo, os dois despencaram de uma altura de aproximadamente três metros.

A queda provocou gritos e reação de susto entre as pessoas que acompanhavam o espetáculo. O vídeo que circulou nas redes sociais não mostrou o que aconteceu depois do acidente nem se os artistas receberam atendimento médico.

Posteriormente, a trapezista Lethi Nery publicou uma mensagem nas redes sociais informando que ela e o marido, Felipe Soares, estavam bem. A trapezista ainda disse que estava com dor no ombro e sem conseguir levantar um dos braços totalmente, mas que irá realizar uma apresentação na noite deste domingo (29). Ainda de acordo com ela, Felipe ficou apenas com uma dor no pulso.

“Eu estou muito bem. Recebi muitas mensagens. Obrigada de coração para quem mandou mensagem para mim, para quem mandou mensagem preocupada perguntando por mim e pelo meu esposo. Está tudo bem, graças a Deus. A pancada realmente só foi naquela hora no palco, mas está tudo em paz”, afirmou.

O Mega Circus não se pronunciou sobre o acidente até a publicação desta matéria.



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