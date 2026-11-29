O grupo de cinco ciclistas atingido por um carro na madrugada deste domingo (29), na Estrada de Aldeia (PE-27), em Camaragibe, na Região Metropolitana, tinha como destino São Severino dos Ramos, local de romaria em Paudalho, na Mata Norte. O atropelamento aconteceu por volta das 2h30, nas proximidades do quilômetro 14 da rodovia, e deixou dois mortos.

Uma das vítimas fatais foi identificada como Mário Vitor Nascimento dos Santos, de 27 anos, que morava no Córrego do Euclides, no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife. Recife. Segundo Simone Martins, prima do jovem, a família está profundamente abalada com a notícia.



“Todo mundo está inconformado. Era um rapaz jovem com tudo pela frente”, lamentou a prima.

A familiar relatou que o motorista do carro estaria embriagado, mas a informação não foi confirmada pelas autoridades.



Mário Vitor terá o corpo sepultado nesta segunda-feira (30), às 11h, no Cemitério de Casa Amarela.



Carro foi incendiado após atropelamento



Após atingir os ciclistas, o veículo envolvido no acidente foi incendiado. Segundo informações da Prefeitura de Camaragibe, o motorista e o passageiro também foram agredidos por ciclistas e motociclistas que passaram pelo trecho depois da colisão.



O condutor do automóvel, de 29 anos, ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central do Recife. Ele foi preso em flagrante e permanece sob custódia policial na unidade de saúde. O passageiro também foi socorrido para o hospital e está sob custódia.



A Polícia Civil informou que o motorista foi autuado por homicídio consumado contra duas vítimas e tentativa de homicídio contra um jovem de 18 anos.



De acordo com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS), duas vítimas do sexo masculino foram encontradas mortas na rodovia. Outros dois homens receberam atendimento das equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e foram encaminhados a hospitais do Recife. Uma quinta pessoa foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



O Corpo de Bombeiros mobilizou quatro viaturas para atender à ocorrência e controlar as chamas do veículo. Também participaram dos trabalhos equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal de Camaragibe, Instituto de Medicina Legal (IML) e Instituto de Criminalística (IC).

