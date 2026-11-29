Uma mulher de 66 anos ficou gravemente ferida após ser atacada com mais de dez golpes de faca na noite da sexta-feira (27), no bairro de Jardim Paulista, em Paulista, no Grande Recife. O suspeito, um homem de 30 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após buscar abrigo em um posto policial para escapar de pessoas que tentaram agredi-lo.

A vítima sofreu ferimentos no pescoço, na cabeça e nos braços e foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar, onde precisou passar por uma cirurgia.

A mulher caminhava com o cachorro quando foi abordada pelo homem, nas proximidades de um Núcleo de Segurança Comunitária. Ela havia saído de um estabelecimento comercial quando percebeu que o suspeito estava armado com uma faca e foi surpreendida pelos golpes.

Durante a agressão, o cachorro avançou contra o homem e pessoas que estavam nas proximidades também intervieram e ajudaram a vítima a escapar. Após a intervenção, o agressor correu para dentro do posto policial, onde foi detido.

A Polícia Militar informou que enviou equipes ao endereço para prestar socorro à vítima e conduzir o suspeito à delegacia. O caso foi registrado pela Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte, da Polícia Civil de Pernambuco.

O homem foi autuado por tentativa de homicídio e encaminhado para audiência de custódia. A motivação do ataque ainda não foi esclarecida. Os nomes da vítima e do suspeito não foram divulgados.