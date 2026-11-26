Antônio Joelson Ferreira da Silva foi responsabilizado pelos três crimes. De acordo com a sentença, os ataques aconteceram após o fim do relacionamento com a ex-companheira. Na ocasião, ele disparou três vezes contra a mulher, que sobreviveu após receber atendimento médico.

Um homem condenado por matar a cunhada, tentar assassinar a ex-companheira e ameaçar a ex-sogra recebeu uma pena de 42 anos, cinco meses e seis dias de prisão. Os crimes ocorreram em dezembro de 2021, no Sítio Dionísio, na zona rural de Exu, no Sertão. A sentença foi definida pelo Tribunal do Júri do município no último dia 11 de novembro.

Em seguida, o homem atirou pelas costas na cunhada, que tentava fugir. Ela morreu no local. Antes de deixar a propriedade, ainda armado, ele ameaçou a ex-sogra, dizendo que voltaria para “pegá-la”.

Durante o julgamento, os jurados reconheceram as qualificadoras de feminicídio e consideraram que os ataques foram praticados de surpresa, contra mulheres desarmadas. Também foram reconhecidos o motivo torpe, no caso da tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, e o motivo fútil, em relação ao assassinato da cunhada.

A pena foi agravada porque os crimes aconteceram na presença da mãe das vítimas. Outro aspecto considerado pelo juiz na definição da sentença foi a exposição de duas crianças aos disparos. Uma menina de 11 anos, irmã das vítimas, estava próxima ao local e carregava o filho do acusado com a ex-companheira, que tinha um ano e oito meses na época.

A decisão também levou em conta as consequências do crime para a família da mulher assassinada, que deixou duas filhas, então com 11 e 13 anos.

Antônio Joelson ficou foragido por mais de três anos e foi localizado em janeiro de 2025, em São Paulo. Ele acompanhou o julgamento por videoconferência, a partir do Centro de Detenção Provisória de São José do Rio Preto, onde estava preso.

Além da condenação, o juiz determinou a execução provisória da pena em regime inicial fechado e manteve a prisão do réu. A sentença também declarou a perda do poder familiar do homem em relação ao filho que teve com a ex-companheira.

O magistrado estabeleceu ainda indenizações mínimas por danos morais de R$ 20 mil à ex-companheira e R$ 2 mil à ex-sogra. Os valores não impedem que os familiares da mulher assassinada busquem reparação na esfera cível.

A acusação foi conduzida pela promotora de Justiça Gabriela Tavares Almeida. A sentença foi assinada pelo juiz Thiago Balbi Guaragna, da Vara Única da Comarca de Exu.