Um carro foi incendiado e os dois ocupantes do veículo foram espancados após o atropelamento que matou dois ciclistas e deixou outros três feridos neste domingo (29), na Estrada de Aldeia (PE-27), em Camaragibe, no Grande Recife. O grupo de cinco ciclistas seguia para São Severino dos Ramos, local de romaria em Paudalho, na Mata Norte.



O atropelamento aconteceu por volta das 2h30, nas proximidades do quilômetro 14 da rodovia.



O condutor, de 29 anos, foi levado ao Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife. Ele foi preso em flagrante e permanece sob custódia policial. O passageiro também foi socorrido para a unidade de saúde, onde ficou sob custódia de policiais militares.



Dois ciclistas morreram ainda no local do atropelamento. Uma das vítimas foi identificada como Mário Vitor Nascimento dos Santos, morador do Córrego do Euclides, em Casa Amarela.



Outros três ciclistas ficaram feridos. Dois foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhados a unidades hospitalares. A terceira vítima recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Segundo a Polícia Civil, o motorista foi autuado por homicídio consumado contra duas vítimas e tentativa de homicídio contra um jovem de 18 anos. As circunstâncias do atropelamento estão sendo investigadas.



A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Samu, Guarda Municipal de Camaragibe e Polícia Científica.

