Bombeiros localizaram neste sábado, 28, o corpo do motorista do caminhão que caiu no Rio Tietê após um acidente em Barueri. O caminhoneiro havia se envolvido em um acidente na Rodovia Castelo Branco na quarta-feira, 25. A cabine do caminhão ainda não foi localizada.

O corpo de Arnaldo da Silva, de 63 anos, foi encontrado após três dias de busca. No mesmo dia do acidente, os bombeiros haviam achado um corpo no rio, mas a perícia confirmou que não era do motorista do caminhão.

As buscas foram dificultadas pelas chuvas que elevaram o nível e intensificaram a correnteza do Tietê. A família do caminhoneiro mobilizou nas redes sociais a ajuda de autoridades e de moradores de Barueri.

No sábado, familiares publicaram uma mensagem de agradecimento, lembrando que Arnaldo trabalhou por mais de 40 anos na estrada e não havia se envolvido em nenhum acidente até então. "A gente vai trazer ele de volta com o máximo de dignidade que puder", disse uma sobrinha do caminhoneiro.

O acidente ocorreu na quarta-feira, 25, na altura do km 25 da Rodovia, no sentido interior. Segundo informações da concessionária Ecovias Raposo Castello, um veículo utilitário atingiu a lateral do caminhão durante uma mudança de faixa. Com o impacto, o caminhoneiro perdeu o controle da direção, bateu contra a mureta de proteção da ponte e a cabine foi projetada para o rio.