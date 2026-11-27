Com o tema “Imaculada Conceição, refúgio do povo que caminha na fé”, a abertura oficial será realizada neste sábado. A concentração dos fiéis está marcada para as 17h, no Parque Urbano da Macaxeira, de onde sairá a Procissão da Bandeira, às 18h. O cortejo seguirá pela Avenida Norte, Largo Dom Luiz e Rua Itacoatiara, em direção à Praça do Morro da Conceição.

A 122ª Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro começa neste sábado (28), na Zona Norte do Recife, com 11 dias de programação religiosa e cultural. Até 8 de dezembro, dia da santa, a festividade reunirá missas, novenário, procissões e apresentações artísticas, além de receber duas imagens peregrinas: Nossa Senhora de Nazaré, trazida de Belém, no Pará, e Nossa Senhora das Dores, de Juazeiro do Norte, no Ceará.

Às 19h30, haverá a celebração solene de abertura, presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Josivaldo José Bezerra. O hasteamento da bandeira está previsto para as 21h.



Uma das novidades desta edição será a acolhida das imagens peregrinas. A de Nossa Senhora de Nazaré chegará no dia 2 de dezembro, às 18h30, no Largo Dom Luiz, seguindo em cortejo pela Rua Itacoatiara até o Santuário. No dia 7, no mesmo horário e percurso, será recebida a imagem de Nossa Senhora das Dores.



A programação religiosa terá missas em diferentes horários e novenário entre 29 de novembro e 7 de dezembro, sempre às 19h30. Entre 30 de novembro e 5 de dezembro, as celebrações acontecerão às 7h, 9h, 11h e 14h, com missa solene às 16h.

A festa também contará com apresentações culturais após algumas noites do novenário. Entre os artistas confirmados estão Almir Rouche, Nádia Maia, Dudu do Acordeon, Flávio Victor, Marcelo Pernambucano e padre João Carlos.



O dia dedicado à Imaculada Conceição, em 8 de dezembro, terá programação especial, com missas alternadas entre o palco externo e o interior do Santuário, da meia-noite às 15h.

A procissão de encerramento sairá às 15h da sede da Prefeitura do Recife, no Cais do Apolo, em direção ao Morro da Conceição. Às 19h, será realizada a celebração solene de encerramento, presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza.



Trânsito terá bloqueios no entorno do Morro



A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montará uma operação especial durante a festividade. Os primeiros bloqueios começam neste sábado (28), a partir das 12h, nos cruzamentos do Largo Dom Luiz com a Avenida Norte e com a Rua Dois de Fevereiro, além de toda a Rua Itacoatiara, que dá acesso à subida do Morro.



As interdições serão mantidas até a 1h do dia seguinte. A partir das 6h de domingo (6), os bloqueios passarão a funcionar de forma contínua até a 1h de quarta-feira (9), após o encerramento da programação. A depender do fluxo de pessoas, as restrições poderão ser ampliadas.



Durante os bloqueios, somente veículos de moradores, mediante apresentação de comprovante de residência, terão acesso à área interditada.



A operação também acompanhará as procissões. Na Procissão da Bandeira, neste sábado, haverá bloqueios itinerantes e batedores ao longo do percurso entre o Parque da Macaxeira e o Santuário.



Para a Procissão de Encerramento, em 8 de dezembro, a CTTU disponibilizará 25 batedores para acompanhar os fiéis no trajeto entre o Centro do Recife e o Morro da Conceição.