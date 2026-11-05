Metrô do Recife funcionará no horário habitual nos dias das provas do Enem 2026

A Linha estava encerrando uma hora mais cedo em razão do serviços de substituição dos telhados das Estações Afogados e Joana Bezerra

Metrô do Recife (Mauricio Ferry/ DP Foto)

Nos dias das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que serão realizadas nos domingos 8 e 15 de novembro, o Metrô do Recife funcionará em seu horário habitual, das 5h às 22h. Desde o final de setembro, a Linha estava encerrando uma hora mais cedo em razão dos serviços de substituição dos telhados das Estações Afogados e Joana Bezerra.

Para atender aos usuários que utilizarão o sistema para se deslocar até os locais de prova do ENEM 2026, a CBTU informou que nesses dias, o horário voltará a normalidade.

Ainda segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a Linha Sul está operando em via singela, devido aos serviços de substituição de dormentes. “Essa condição provoca o aumento do tempo de espera nas estações e pode ocasionar atrasos durante as viagens”.

A recomendação da Companhia é que os participantes do ENEM que utilizam o metrô se programem e saiam de casa com antecedência, a fim de evitar imprevistos e possíveis atrasos na chegada aos locais de prova.

A Linha Sul, conta com 12 estações, e atende aproximadamente 60 mil passageiros por dia. Na estação Cajueiro Seco, há integração com o sistema VLT em direção ao Cabo de Santo Agostinho.

