Um professor da Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio (Erefem) Methodio de Godoy Lima, em Serra Talhada, no Sertão, foi afastado das atividades após a divulgação de supostas conversas mantidas por WhatsApp com uma aluna. O caso chegou ao conhecimento da Secretaria Estadual de Educação (SEE-PE), que instaurou uma sindicância investigativa para apurar a conduta do docente.

Nas mensagens divulgadas, a estudante relata ao professor que costuma vê-lo pelos corredores da escola e que quase não consegue tirar os olhos dele. Em resposta, o docente pede desculpas caso tenha provocado algum constrangimento. A aluna, então, afirma que o considera charmoso e que ele tem um jeito sedutor, especialmente pelo olhar. O professor agradece o elogio e a descreve como uma pessoa gentil e educada.

Em outro trecho da conversa, o docente demonstra preocupação com a possibilidade de estar sendo indelicado e afirma que essa não seria sua intenção. Também pede que o conteúdo das mensagens seja mantido em sigilo. “Espero não ter feito algo que tenha lhe constrangido”, escreve.

Em outro momento, o docente diz que não costuma conversar com alunas pelo WhatsApp e que a jovem é uma “exceção”.

Após a repercussão do caso, a Secretaria de Educação informou que a Gerência Regional de Educação (GRE) Sertão Alto Pajeú e a gestão da unidade de ensino receberam a denúncia e adotaram providências. O afastamento do professor foi oficializado e publicado no Diário Oficial do Estado.

Segundo a SEE-PE, a gestão escolar iniciou o processo de escuta da estudante e de seus familiares. A escola também disponibilizou um profissional de psicologia para acolhimento, enquanto o Núcleo de Atenção Psicossocial às Escolas, vinculado à GRE Sertão Alto Pajeú, foi mobilizado para prestar assistência à aluna e à família.

Em nota, a secretaria afirmou que acompanha a situação e que a investigação administrativa foi instaurada para esclarecer os fatos.

O órgão também declarou repudiar condutas incompatíveis com os valores de um ambiente escolar acolhedor e reafirmou o compromisso com a segurança e o bem-estar da comunidade escolar.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a conclusão da sindicância.

