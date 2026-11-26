O resultado marca uma mudança significativa no perfil racial das universidades federais. Em 2013, primeiro ano em que o levantamento passou a registrar os efeitos da Lei de Cotas, a participação de estudantes desses grupos era de cerca de 22,5%.

Pela primeira vez, pretos, pardos e indígenas representam mais da metade dos estudantes das universidades federais brasileiras. O grupo corresponde a 50,1% das matrículas, segundo dados do Censo da Educação Superior 2025, divulgados nesta quinta-feira (26) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Ao longo dos anos, as instituições federais passaram a reservar parte de suas vagas para estudantes que cursaram o ensino médio na rede pública, considerando também critérios de renda e a composição racial da população de cada Estado.

A legislação foi aprovada em 2012 e modificada posteriormente. Em 2023, uma nova atualização ampliou os critérios da política de reserva de vagas e determinou que os candidatos cotistas passassem a disputar inicialmente as vagas da ampla concorrência antes de concorrer às vagas reservadas.

Mais de 120 mil ingressantes por cotas

As universidades federais receberam 362,5 mil novos estudantes em 2025. Desse total, 123,9 mil ingressaram por meio de algum mecanismo de reserva de vagas, segundo o levantamento.

O avanço da participação de pretos, pardos e indígenas ocorre em meio à expansão do ensino superior brasileiro. Considerando universidades públicas e instituições privadas, o país alcançou 10,6 milhões de matrículas em cursos de graduação, o maior número já registrado.

A mudança no perfil das universidades federais também altera as demandas das próprias instituições. Para o ministro da Educação, Leonardo Barchini, a expansão das políticas de acesso transformou as prioridades apresentadas pelos reitores ao governo.

"O ensino superior era muito elitizado. Há 20 anos, os reitores vinham ao MEC pedir estacionamento e iluminação para o estacionamento. Porque os filhos que estudavam na universidade federal não eram filhos dos trabalhadores. Eles vinham de carro. Hoje a demanda dos reitores é por restaurante universitário, moradia e assistência estudantil. O perfil é outro", afirmou.

Permanência vira novo desafio

Com a ampliação do acesso, a permanência dos estudantes até a conclusão dos cursos ganha peso no debate sobre as políticas de inclusão. Alunos que ingressam por ações afirmativas podem enfrentar dificuldades relacionadas a moradia, alimentação, transporte e material acadêmico.

O Censo da Educação Superior mostra que a conclusão dos cursos no período esperado caiu de 69,3% em 2016 para 62,3% em 2025. No mesmo período, a taxa de evasão aumentou de 12,2% para 16,8%.

A assistência estudantil passou a ocupar espaço maior nas políticas das universidades federais, com iniciativas que incluem bolsas, restaurantes universitários, moradias e outros auxílios. A preocupação é evitar que estudantes que conseguiram superar as barreiras de acesso abandonem a graduação por dificuldades financeiras.

Presença ainda menor entre professores

A mudança racial observada entre os estudantes ainda não chegou na mesma proporção ao corpo docente. Nas universidades federais, pretos, pardos e indígenas representam cerca de 30,5% dos professores com informação de cor ou raça registrada.

A diferença é ainda mais expressiva em instituições onde a carreira acadêmica é marcada por forte concentração de docentes brancos.

Na Universidade de São Paulo (USP), por exemplo, apenas 4,3% dos 5.482 professores são pretos, pardos ou indígenas. Entre os professores titulares, que ocupam o nível mais alto da carreira acadêmica, a participação é ainda menor.

A baixa presença desses grupos entre professores e pesquisadores é apontada como um dos próximos obstáculos para a diversificação do ensino superior. Algumas universidades já passaram a adotar reserva de vagas ou mecanismos de bonificação em concursos para docentes.

Para Amâncio Jorge de Oliveira, primeiro professor negro a ocupar o cargo de pró-reitor na USP, a mudança depende também da preparação dos estudantes negros para ocupar posições de maior destaque na academia.

"É importante dizer que essas pessoas podem chegar lá e devem lutar por isso, que não devem se inibir nessa direção".