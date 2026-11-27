Décadas depois, a formação de alunos capazes de questionar e interpretar as informações às quais têm acesso ganha novos contornos diante da crescente presença da tecnologia no cotidiano. Em Pernambuco, instituições de ensino têm incorporado plataformas digitais, inteligência artificial e projetos de robótica ao currículo escolar. Em um cenário marcado pelo excesso de telas e informações, a aposta é no uso desses recursos como ferramentas para personalizar o aprendizado e estimular a autonomia intelectual dos estudantes.

Ao formular suas críticas ao modelo tradicional de educação, ainda no século passado, o educador Paulo Freire questionava a concepção do ensino como mera transmissão de conhecimento. Em contraposição ao que denominava “educação bancária”, defendia uma prática pedagógica pautada pelo diálogo, pela valorização da realidade dos estudantes e pelo desenvolvimento do pensamento crítico.

No Colégio Marista São Luís, no Recife, a estratégia envolve a criação de um ecossistema voltado ao letramento digital. Segundo a vice-diretora da instituição, Marcela Wanderley, o objetivo é preparar os jovens para lidar de forma consciente com as novas ferramentas de pesquisa. “Temos um ambiente de aprendizagem diferente daquele da época da educação bancária. Hoje, precisa-se criar um ambiente imersivo”, afirma.

Para a gestora, ensinar os alunos a questionar as respostas geradas por sistemas automatizados é uma das prioridades pedagógicas atuais. “Eles precisam identificar o que é uma fake news, uma leitura científica ou uma geração de dados. Eles precisam aprender a criticar a inteligência artificial, porque ela também gera erros. Isso tudo a partir de atividades direcionadas dentro de sala de aula com o professor”, explica.

Na rotina do Marista São Luís, plataformas digitais auxiliam no acompanhamento do desempenho acadêmico e na personalização dos estudos para avaliações. Paralelamente, disciplinas de pensamento computacional, programação e robótica incentivam a construção de protótipos e a resolução de problemas práticos, ampliando a autonomia dos estudantes.

Integração no meio "figital"

No Colégio Núcleo, também na capital pernambucana, a metodologia parte da premissa de que os ambientes físico e virtual estão cada vez mais integrados ao cotidiano dos jovens. De acordo com o diretor da instituição, Gilton Lyra Vasconcellos, a escola trabalha sob o conceito do “meio figital”. “A gente diz que, no século 21, todos nós estamos imersos em um ‘meio figital’: o meio físico e o meio digital convivem o tempo inteiro, essa é a realidade dos estudantes”, afirma.

A cultura pedagógica do colégio, conforme o diretor, concilia as demandas contemporâneas com práticas tradicionais de ensino. "Os livros didáticos e paradidáticos dos nossos estudantes, por exemplo, precisam ser obras físicas. Ao mesmo tempo, a gente tem a tarefa de casa online, gamificada, incentivo ao uso de várias inteligências artificiais e várias plataformas para as produções dos estudantes", afirma.

Essa integração permitiu ao Núcleo dar continuidade às aulas durante a pandemia de Covid-19, em 2020. “No dia seguinte ao decreto do lockdown, a gente não precisou criar plataforma nenhuma, porque cada turma do Colégio Núcleo já tem a sua sala virtual, e no dia seguinte todo mundo estava entrando em suas salas virtuais. Nós mantivemos, inclusive, o mesmo horário de aulas, a gente não juntou turmas”, declara o gestor, ressaltando que o letramento digital e algorítmico é trabalhado na instituição desde os anos iniciais.

Com a incorporação dessas ferramentas ao cotidiano escolar, o desafio das instituições de ensino passa por conciliar a inovação tecnológica com a formação crítica dos estudantes, de modo que os recursos digitais favoreçam o aprendizado sem comprometer a concentração e a capacidade de reflexão dos alunos.