Um homem morreu e outro ficou ferido após serem atingidos por disparos de arma de fogo na madrugada deste sábado (28), no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife. As vítimas estavam em uma motocicleta quando foram alvejadas, na Rua Cirilino Afonso de Melo.



O homem que morreu era passageiro da corrida e não resistiu aos ferimentos. Já o motociclista, de 43 anos, foi atingido nas costas, mas permaneceu consciente após o ataque.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 2h03 e enviou duas viaturas para atender à ocorrência. Depois dos primeiros socorros, o trabalhador foi encaminhado a uma unidade de saúde. O hospital para onde ele foi levado não foi divulgado.



De acordo com a Polícia Militar, equipes do 13º Batalhão foram acionadas após relatos de disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram os dois homens baleados, sendo um deles já sem sinais vitais.



O caso foi registrado pela Força-Tarefa de Homicídios na Capital, vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil de Pernambuco. A investigação apura as circunstâncias do crime como homicídio e tentativa de homicídio.



Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a autoria e a motivação dos disparos.

