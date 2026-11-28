Um grupo de cerca de dez homens em cinco motocicletas assaltou um comércio e causou pânico na noite da última quinta-feira (26), no Arruado da Cerâmica, no povoado de Barra Grande, em Maragogi, no Litoral Norte de Alagoas. Imagens do ocorrido foram divulgadas e mostram os suspeitos chegando à localidade e disparando cerca de 40 tiros para o alto, antes de anunciarem um assalto a uma açaiteria.

No estabelecimento, o único aberto no horário, o grupo roubou aproximadamente R$ 200. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, e os suspeitos fugiram e ainda não foram identificados. De acordo com informações preliminares, não houve registro de ocorrência policial pelo 6.º Batalhão de Polícia Militar (6.º BPM). Após o corrido, moradores do povoado cobraram reforço no policiamento da área.







