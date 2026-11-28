Uma enfermeira de 44 anos teve o carro e o celular roubados, na manhã da última quinta-feira (26), na Rua Florianópolis, nas proximidades do Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife, ao chegar para praticar corrida. Câmeras de segurança registraram a abordagem.

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As imagens mostram um homem armado, que usava boné preto e máscara, com apoio de um outro suspeito, em um carro verde, um Jipe. Após tomar a chave do veículo e o aparelho, o criminoso ordenou que a vítima corresse sem olhar para trás. A dupla fugiu, levando o automóvel da enfermeira.

Até o momento, a polícia não identificou nem prendeu os suspeitos. Por nota, enviada ao Diairo de Pernambuco, a Polícia Civil afirmou que segue investigando o caso. Também mediante comunicado, a Polícia Militar ressaltou que foi realizado o lançamento do efetivo destinado ao policiamento ostensivo e preventivo no Parque da Jaqueira e em suas imediações.

"O policiamento conta com o emprego de dois postos do Policiamento Ostensivo Geral, além da guarnição do policiamento ordinário da Jaqueira, da ciclopatrulha e do motopatrulhamento. Os policiais foram distribuídos em diferentes modalidades de policiamento, visando ampliar a presença policial, prevenir práticas delituosas, proporcionar maior sensação de segurança e fortalecer a aproximação entre a Polícia Militar e a comunidade."

Tiros na Torre

No início desta semana, a Zona Norte do Recife registrou uma tentativa de assalto nas proximidades do Parque das Graças e da Ponte Engenheiro Cândido Pinto de Melo, que liga os bairros das Graças e da Torre. De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), os disparos ocorreram após dois policiais à paisana intervirem em uma tentativa de roubo na região.

Imagens gravadas por um morador registram o som dos tiros e mostram o momento em que um homem é rendido em plena via pública. Ninguém ficou ferido e o suspeito conseguiu fugir. Em nota enviada ao Diario, a PMPE informou que equipes do 13º Batalhão foram acionadas para atender à ocorrência.

“Na ocasião, dois policiais à paisana que se encontravam circunstancialmente nas imediações e que, embora não estivessem juntos inicialmente, atuaram de forma conjunta para impedir uma tentativa de roubo. O suspeito empreendeu fuga, não havendo registro de pessoas feridas em decorrência do ocorrido."





