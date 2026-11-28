O Centro de Tecnologia e Geociências (CTG) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) realiza, nesta segunda-feira (30), das 9h30 às 12h, uma ação em alusão ao Novembro Azul voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de próstata, no campus Recife.

A iniciativa é promovida pelo CTG em parceria com o Centro de Ciências Médicas (CCM), o Centro de Biociências (CB) e o Hospital das Clínicas (HC) da UFPE, com participação da Comissão de Direito ao Bem-Estar da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Pernambuco (OAB-PE), representada pela presidente Taísa Guedes Noronha, também diretora da Clínica Acolher, voltada ao atendimento de crianças autistas e suas famílias.

A programação inclui palestra do oncologista Glauber Moreira Leitão, triagem clínica e oferta de até 100 exames de Antígeno Prostático Específico (PSA), conforme indicação individual, além de apresentações musicais com o violinista Luiz Carlos Rosendo e os cantores Marcelo Jorge Cabral, Ana Beatriz de Andrade Lima, Dayanna Kelly Dantas e Williams Ribeiro Silva.