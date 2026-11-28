A Justiça de Pernambuco voltou a cobrar informações da administração do Condomínio Recanto do Sol, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, sobre possíveis reclamações de moradores envolvendo a conduta de uma motorista acusada de atropelar e matar o menino Asafe Teófilo dos Santos, de 5 anos, em janeiro de 2024.

O residencial não respondeu à primeira solicitação e, em decisão assinada no dia 18 de novembro, o juiz determinou que o ofício fosse enviado novamente, com prazo de dez dias para manifestação e advertência de que o descumprimento injustificado de uma ordem judicial pode configurar crime de desobediência.

O pedido busca identificar se existem registros em grupos oficiais de moradores, e-mails ou livros de ocorrência que mencionem o carro conduzido por Maria Alicia Barbosa Veloso ou eventuais queixas sobre a maneira como ela dirigia nas vias internas do condomínio. A Justiça também solicitou, se possível, a identificação de moradores que tenham feito reclamações verbais ao síndico.

A solicitação havia sido determinada em maio deste ano, quando o juízo pediu informações ao condomínio e ao Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE). O residencial foi intimado, mas não apresentou resposta, segundo certidão anexada ao processo.

A nova decisão reforça a cobrança e estabelece que a administração pode responder por desobediência caso deixe de cumprir a requisição sem justificativa.

A busca por esses registros ocorre diante da discussão sobre as condições de circulação de veículos no residencial e a existência de relatos anteriores sobre a condução da motorista.

Em manifestação apresentada em abril de 2024, a defesa afirmou que a administração do condomínio havia negado a existência de reclamações formais contra Maria Alicia e sustentou que havia apenas comentários de moradores sem comprovação. A nova diligência determinada pela Justiça busca verificar se há documentos ou registros que possam esclarecer esse ponto.

Perícia apontou velocidade acima do limite

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O atropelamento aconteceu na noite de 3 de janeiro de 2024, dentro do Condomínio Recanto do Sol. O menino atravessava uma via interna empurrando uma bicicleta, próximo a uma faixa de pedestres, quando foi atingido pelo carro conduzido pela acusada.

A criança recebeu atendimento de equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. O exame tanatoscópico apontou traumatismo cranioencefálico como causa da morte.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), o veículo trafegava a uma velocidade estimada de 25,76 km/h no momento do impacto. O limite estabelecido para as vias internas do condomínio era de 10 km/h.

O laudo pericial também integra os elementos usados pela acusação para sustentar que a motorista não teria observado a sinalização e os cuidados necessários com a circulação de pedestres.

A denúncia relata ainda que o carro atingiu a criança quando ela atravessava a rua nas proximidades da faixa de pedestres. O acidente foi registrado por câmeras de segurança do residencial, cujas imagens foram anexadas à investigação.

Em depoimento à polícia, Maria Alicia afirmou que seguia em direção à vaga de garagem quando a criança teria aparecido repentinamente à frente do veículo, em um ponto sem visibilidade. Ela negou que estivesse acima do limite de velocidade e disse não ter ingerido bebida alcoólica. A versão apresentada pela motorista e as provas reunidas pela investigação ainda serão analisadas durante a instrução criminal.

Outra informação incorporada recentemente ao processo veio do Detran-PE, que encaminhou à Justiça o relatório de pontuação da motorista, sem registro de infrações de trânsito em seu prontuário. O juiz determinou que o Ministério Público e a defesa fossem intimados para tomar conhecimento do documento.

A audiência de instrução e julgamento, inicialmente prevista para 11 de fevereiro de 2027, foi transferida para 2 de abril do mesmo ano. Na decisão, o juiz justificou a mudança pelo número de testemunhas que ainda precisam ser ouvidas.

A motorista responde por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com a agravante relacionada ao atropelamento em faixa de pedestres, conforme a denúncia. Ela não foi condenada.

A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), determinada como medida cautelar desde a audiência de custódia, foi mantida pela Justiça em maio deste ano. Na mesma decisão, o comparecimento periódico em juízo passou de mensal para trimestral.

