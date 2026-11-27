O radialista suspeito de estuprar uma criança de 10 anos em Afogados da Ingazeira continuará preso na Cadeia Pública após a Justiça de Pernambuco negar o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar. Ele teve o benefício negado durante a audiência de custódia. A decisão foi assinada pela juíza Viviane Salviano Fialho.

O pedido foi apresentado pela defesa e também pela autoridade policial responsável pelo caso. Para justificar a solicitação, foram apresentados documentos médicos que apontam que o radialista passou por uma amputação transtibial na perna direita, em julho de 2024.

Desde então, ele utiliza prótese e realiza sessões de fisioterapia duas vezes por semana. A defesa também informou que o investigado possui outras doenças, controladas com medicamentos.

Ao analisar os documentos, a magistrada entendeu que não havia comprovação de um quadro de saúde suficientemente grave para justificar a prisão domiciliar. A legislação permite a substituição da prisão preventiva em determinadas situações, entre elas quando o preso está extremamente debilitado por doença grave.

A decisão também levou em consideração informações prestadas pelo próprio radialista durante a audiência. Segundo o registro judicial, ele afirmou que trabalha diariamente como apresentador de um programa de rádio e dirige o próprio veículo pela cidade, sem depender da ajuda de outras pessoas.

Na avaliação da juíza, essas atividades indicam que, apesar das limitações físicas decorrentes da amputação, o investigado mantém suas capacidades físicas e psíquicas preservadas. A magistrada ressaltou ainda que ter mais de 70 anos não garante, por si só, o direito à prisão domiciliar.

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) também se manifestou contra a substituição da prisão preventiva e defendeu a permanência do radialista na unidade prisional.

A possibilidade de a Cadeia Pública não dispor de estrutura adequada para atender às necessidades de saúde do investigado também foi analisada. Para a juíza, eventuais limitações da unidade não são suficientes, isoladamente, para justificar a mudança do regime de custódia. Segundo a decisão, cabe ao Estado assegurar a assistência médica necessária durante o período de encarceramento.

A magistrada, contudo, não descartou uma nova análise do pedido caso sejam apresentados documentos ou outros elementos que comprovem agravamento do estado de saúde do radialista.

Entenda o caso

O radialista foi preso em flagrante na quarta-feira (25), em Afogados da Ingazeira, suspeito de tentar atrair uma criança de 10 anos para dentro de seu carro. O caso ocorreu na saída de uma loja de brinquedos, onde a vítima havia ido comprar produtos, mas não conseguiu concluir a compra por não ter dinheiro suficiente.

De acordo com as informações da ocorrência, o homem teria abordado a criança e se oferecido para completar o valor que faltava. Em seguida, afirmou que o dinheiro estava dentro do veículo e convidou o menino a entrar no carro.

Uma testemunha que passava pelo local percebeu a abordagem, flagrou a situação e acionou a Polícia Militar. O radialista foi detido e encaminhado à Delegacia Seccional de Afogados da Ingazeira, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.

O Conselho Tutelar também acompanhou a ocorrência e deverá prestar assistência à família da criança. O atendimento à vítima deverá envolver ainda o Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Na ocasião, o radialista apresentava um programa independente na Afogados FM, por meio de um horário locado na grade da emissora. Após tomar conhecimento da prisão, a direção determinou o afastamento imediato do comunicador e suspendeu a exibição do programa.

Em nota, a rádio informou que o suspeito não integrava seu quadro fixo de funcionários, mas ocupava um espaço independente na programação. A emissora também repudiou qualquer forma de violência contra crianças e adolescentes e afirmou estar à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

