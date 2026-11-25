O crescimento dos registros foi observado em todas as regiões pernambucanas. Na Região Metropolitana do Recife, as ocorrências passaram de 15.649, nos dez primeiros meses de 2025, para 18.430 em 2026.

Pernambuco registrou 65.689 casos de violência contra a mulher entre janeiro e outubro de 2026, contra 57.653 ocorrências no mesmo período do ano passado. O aumento é de 13,9%, segundo dados preliminares da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGace), da Secretaria de Defesa Social (SDS).

No Agreste, foram contabilizados 13.989 casos neste ano, contra 12.581 no anterior. Já na Zona da Mata, o número subiu de 6.194 para 7.250. No Sertão, os registros aumentaram de 12.610 para 13.897.

Feminicídios e mortes violentas

Apesar do crescimento dos registros gerais de violência contra a mulher, os dados da SDS apontam redução nos casos de feminicídio. Entre janeiro e outubro de 2026, foram contabilizadas 63 ocorrências, contra 73 no mesmo intervalo de 2025, uma diminuição de 13,7%.

No Agreste, os casos caíram de 20 para 16. No Sertão, passaram de 16 para 14, enquanto na Zona da Mata diminuíram de nove para oito. A Região Metropolitana manteve o mesmo quantitativo nos dois períodos, com 16 feminicídios registrados.

As Mortes Violentas Intencionais (MVIs) de mulheres também apresentaram redução no Estado, passando de 183 casos, entre janeiro e outubro de 2025, para 173 no mesmo período deste ano. O Agreste registrou queda de 51 para 42 ocorrências. Na Região Metropolitana, foram 39 casos em 2026, contra 44 no ano anterior. Na Zona da Mata, o número passou de nove para oito. O Sertão foi a única região com crescimento, de 35 para 39 registros.

Rede de atendimento

Pernambuco conta atualmente com 15 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs). Nove funcionam durante 24 horas, no Recife, Prazeres, Olinda, Paulista, Caruaru, Petrolina, Cabo de Santo Agostinho, Garanhuns e Arcoverde.

As outras seis unidades estão localizadas em Surubim, Goiana, Vitória de Santo Antão, Salgueiro, Afogados da Ingazeira e Palmares, com funcionamento em horário administrativo. Fora desse período, o atendimento é realizado pelas delegacias de plantão e circunscricionais. Todas as unidades policiais do Estado estão aptas a receber denúncias e registrar ocorrências de violência doméstica e familiar.

Outra ferramenta disponível é a plataforma 197 Mulher, da Polícia Civil, que permite atendimento remoto e solicitação de medidas protetivas em até quatro horas, sem a necessidade de deslocamento até uma delegacia.

Em situações de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo 181 ou pelo 0800.081.5001, além da plataforma 197 Mulher. A participação de familiares, amigos e vizinhos também é importante para identificar situações de violência e acionar a rede de proteção.

