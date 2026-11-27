Com a movimentação nas lojas físicas e virtuais nesta Black Friday (27), uma das dúvidas dos consumidores diz respeito à possibilidade de trocar ou devolver os produtos adquiridos. As regras previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC) variam de acordo com o local da compra e o motivo da solicitação, seja por arrependimento ou pela constatação de um defeito.

Em relação às compras realizadas em lojas físicas, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Pernambuco (Procon-PE) explica que os estabelecimentos comerciais não são obrigados a realizar a substituição de um produto caso o cliente esteja insatisfeito com a cor, o tamanho ou o modelo escolhido.

Nessas situações, cada estabelecimento define a sua própria política de trocas, conforme explica o secretário executivo de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor, Anselmo Araújo. Caso a loja ofereça essa possibilidade, porém, deverá cumprir as condições anunciadas ao consumidor.

Os estabelecimentos também podem restringir a troca de produtos adquiridos em liquidações da Black Friday por motivo de arrependimento, desde que essa condição seja informada previamente ao cliente. A restrição, contudo, não se aplica a produtos com defeitos.

Produtos com defeito

O Código de Defesa do Consumidor estabelece um prazo de 30 dias para que o cliente reclame de defeitos em produtos não duráveis e de 90 dias para bens duráveis, como móveis, eletrodomésticos e eletrônicos.

Caso o defeito seja aparente, o prazo começa a contar a partir da entrega do produto. Já nos casos em que o problema se manifesta após determinado período de uso (vício oculto), a contagem começa a partir da sua constatação.

O fornecedor tem, em regra, até 30 dias para solucionar o problema. Caso isso não ocorra, o consumidor poderá optar pela substituição do produto, pela restituição do valor pago ou pelo abatimento proporcional do preço.

A garantia contratual eventualmente oferecida pelo fabricante é complementar à garantia legal prevista no CDC.



Trocas em compras on-line

Nas compras realizadas pela internet, o consumidor tem até sete dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato ou do recebimento do produto, para exercer o direito de arrependimento, mesmo que o item não apresente nenhum defeito.

A devolução deve ocorrer sem multa ou custo adicional, com a restituição integral dos valores pagos, incluindo o frete.

O secretário executivo de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor alerta ainda que, tanto nas lojas virtuais quanto nas físicas, o consumidor deve exigir a nota fiscal do produto.

“A nota fiscal é obrigatória para qualquer tipo de venda. É um direito do consumidor recebê-la de forma física ou virtual, através do e-mail”, afirma.