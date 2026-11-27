A programação do 35º Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) foi divulgada nesta sexta-feira (27), com atrações nacionais previstas para o Polo Mestre Dominguinhos, principal palco do evento. Entre os artistas confirmados estão Xand Avião, Fábio Jr., Léo Santana, Joelma, Alceu Valença, Lenine, Capital Inicial, Alexandre Pires e Raça Negra.

O festival será realizado entre os dias 8 e 24 de julho de 2027, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. A programação musical contempla diferentes estilos, com apresentações de nomes do forró, sertanejo, rock, MPB, brega, rap e pagode.

A grade também reúne artistas como Simone, Maria Gadú, Marcelo Falcão, Raimundos, Nação Zumbi, Menos é Mais, Nattan, Maiara e Maraísa, Thiaguinho e Priscila Senna.

Os shows do Polo Mestre Dominguinhos estão distribuídos em 12 noites, entre os dias 8 e 24 de julho. Confira a programação por data:

Quinta-feira (8/7)

Batista Lima

Walkyria Santos

Xand Avião

Sexta-feira (9/7)

Simone

Gilsons

Fábio Jr.

Sábado (10/7)

Maria Gadú

Di Ferrero

Raimundos

Marcelo Falcão

Domingo (11/7)

Henry Freitas

Léo Santana

Quarta-feira (14/7)

Pablo

Tayara Andreza

Priscila Senna

Quinta-feira (15/7)

Hungria

Pacificadores

L7nnon

Tribo da Periferia

Sexta-feira (16/7)

Menos é Mais

Nattan

Sábado (17/7)

Capital Inicial

Barão Vermelho

Léo Jaime

Domingo (18/7)

Mari Fernandez

Mayana Neiva

Roberta Miranda

Quarta-feira (21/7)

Joelma

Ciel Rodrigues

Heitor Santos

Quinta-feira (22/7)

Alceu Valença

Lenine

Nação Zumbi

Sexta-feira (23/7)

Panda

Maiara e Maraísa

Sábado (24/7)

Alexandre Pires

Raça Negra

Thiaguinho

Outros polos

A programação anunciada contempla o Polo Mestre Dominguinhos. O FIG também conta tradicionalmente com outros espaços dedicados a manifestações culturais, como teatro, dança, circo, literatura, artes visuais e cultura popular. As atrações dos demais polos ainda não foram detalhadas no anúncio divulgado nesta sexta-feira.

