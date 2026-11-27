A programação do 35º Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) foi divulgada nesta sexta-feira (27), com atrações nacionais previstas para o Polo Mestre Dominguinhos, principal palco do evento. Entre os artistas confirmados estão Xand Avião, Fábio Jr., Léo Santana, Joelma, Alceu Valença, Lenine, Capital Inicial, Alexandre Pires e Raça Negra.
O festival será realizado entre os dias 8 e 24 de julho de 2027, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. A programação musical contempla diferentes estilos, com apresentações de nomes do forró, sertanejo, rock, MPB, brega, rap e pagode.
A grade também reúne artistas como Simone, Maria Gadú, Marcelo Falcão, Raimundos, Nação Zumbi, Menos é Mais, Nattan, Maiara e Maraísa, Thiaguinho e Priscila Senna.
Os shows do Polo Mestre Dominguinhos estão distribuídos em 12 noites, entre os dias 8 e 24 de julho. Confira a programação por data:
Quinta-feira (8/7)
Batista Lima
Walkyria Santos
Xand Avião
Sexta-feira (9/7)
Simone
Gilsons
Fábio Jr.
Sábado (10/7)
Maria Gadú
Di Ferrero
Raimundos
Marcelo Falcão
Domingo (11/7)
Henry Freitas
Léo Santana
Quarta-feira (14/7)
Pablo
Tayara Andreza
Priscila Senna
Quinta-feira (15/7)
Hungria
Pacificadores
L7nnon
Tribo da Periferia
Sexta-feira (16/7)
Menos é Mais
Nattan
Sábado (17/7)
Capital Inicial
Barão Vermelho
Léo Jaime
Domingo (18/7)
Mari Fernandez
Mayana Neiva
Roberta Miranda
Quarta-feira (21/7)
Joelma
Ciel Rodrigues
Heitor Santos
Quinta-feira (22/7)
Alceu Valença
Lenine
Nação Zumbi
Sexta-feira (23/7)
Panda
Maiara e Maraísa
Sábado (24/7)
Alexandre Pires
Raça Negra
Thiaguinho
Outros polos
A programação anunciada contempla o Polo Mestre Dominguinhos. O FIG também conta tradicionalmente com outros espaços dedicados a manifestações culturais, como teatro, dança, circo, literatura, artes visuais e cultura popular. As atrações dos demais polos ainda não foram detalhadas no anúncio divulgado nesta sexta-feira.