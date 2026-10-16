UFPE interdita prédio do CFCH devido à infestação de pulgas

Segundo apuração do Diario de Pernambuco, a infestação de pulgas foi identificada entre o térreo e o 4° andar; UFPE disse que pulverização começou nesta sexta (16)

Conforme apurou o Diario de Pernambuco, a UFPE não tinha até a quinta (15) contrato vigente para prestação regular dos serviços de dedetização/desinsetização (Foto: Blenda Souto Maia / Arquivo DP)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) irá interditar temporariamente, a partir da segunda-feira (19), todo o prédio do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) devido a uma infestação de pulgas nos andares inferiores do edifício.

De acordo com a apuração do Diario de Pernambuco, foi constatada, até a quinta-feira (15), a presença efetiva de pulgas em espaços compreendidos entre o térreo e o 4° andar do edifício.

Por conta dessa identificação, realizada ainda na quarta (14), a diretoria do CFCH decidiu suspender a circulação geral e a permanência de pessoas na dependência do prédio a partir da segunda (19). A medida visa evitar o deslocamento dos vetores por meio de roupas, calçados e objetos pessoais, o que ampliaria a área afetada.

Além de evitar o alastramento da infestação para os demais pavimentos,a interdição busca reduzir a exposição da comunidade universitária, diante da possibilidade de transmissão de agentes patogênicos associados a pulgas. Até o momento, não se sabe a origem da infestação.

Por conta disso, as atividades acadêmicas e administrativas que necessitem de realização presencial no prédio deverão ser realocadas pelos departamentos para outros espaços disponíveis na UFPE até o fim da interdição, que ainda não tem prazo para encerramento.

Vale ressaltar ainda que, durante o período de interdição, será permitida apenas a entrada pontual e pelo tempo estritamente necessário para a retirada de documentos, processos, equipamentos ou materiais indispensáveis, bem como para a execução de serviços essenciais de manutenção e conservação.

Ausência de dedetização regular na UFPE

Conforme apurou o Diario de Pernambuco, a UFPE não contava, até a última quinta-feira (15), com contrato vigente para a prestação regular de serviços de dedetização e desinsetização, estando a nova contratação em fase de trâmites finais.



Ainda segundo apuração, em janeiro deste ano, o prédio foi dedetizado do térreo ao décimo quinto andar, utilizando recursos próprios do CFCH.

O que diz a UFPE

Por meio de nota, a UFPE informou que acionou uma de suas empresas contratadas para realizar, a partir desta sexta (16), a primeira pulverização dos ambientes do CFCH, começando do 5º andar até o térreo, para solucionar a infestação de pulgas. Além disso, uma segunda aplicação está programada para a próxima segunda-feira (19).

Outro ponto de destaque na nota da UFPE é que a equipe da Superintendência de Infraestrutura (Sinfra) da Universidade também está atuando para verificar a fonte animal de disseminação das pulgas nos espaços do CFCH

A Superintendência de Infraestrutura (Sinfra) da universidade também atua na identificação da possível fonte animal de disseminação das pulgas. A suspeita é de que os parasitas tenham sido introduzidos por animais silvestres que acessaram o prédio ou por animais domésticos que vivem nos arredores do centro.

“As atividades envolvem a Comissão de Bem-Estar Animal da Universidade, para a devida remoção dos animais silvestres e/ou aplicação de medicamento nos animais domésticos (cães e gatos)”, finalizou a nota da UFPE.

