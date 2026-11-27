Estaõa abertas as incrições, gratuitas, do Festival de Inovação e Negócios de Garanhuns (FING) 2026 que acontece neste sábado (28), no Centro Cultural do Sesc Garanhuns, com o tema "Agreste Conectado, Berço de Inovação".

A programação busca estimular o empreendedorismo, fortalecer conexões e aproximar o potencial produtivo do interior pernambucano de novas oportunidades de negócios. “A gente montou uma programação pensando em quem já constrói no Agreste e em quem quer se conectar com essa construção. É um dia para conversar, trocar contato e ver o que nasce desses encontros", afirma o coordenador-geral do FING 2026, Lucas Santos.

Entre os mais de 25 nomes confirmados para os debates, que acontecem em quatro palcos, estão representantes de instituições ligadas ao setor produtivo, tecnológico e de gestão pública de todo o país. Para a gestora de Projetos no Sebrae de Pernambuco, Ana Paula Santos, o objetivo é ampliar as redes e conexões entre os participantes do evento.

“O FING veio para fortalecer o ecossistema de inovação e negócios do Agreste Meridional, promovendo conexões estratégicas, networking, geração de negócios e visibilidade para as startups. São várias instituições unidas para que a gente consiga desenvolver o ecossistema de inovação aqui no nosso território”, pontua.

O Festival de Inovação e Negócios de Garanhuns é idealizado pela Comunidade Sete Colinas e realizado em parceria com o Sebrae Pernambuco e o Sesc Pernambuco. As inscrições podem ser realizadas pela plataforma Sympla.