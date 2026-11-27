O Ministério Público Federal (MPF) expediu uma recomendação à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) para que inicie as obras de recuperação da Barragem João Porfírio de Sá, conhecida como Água Fria, localizada em Floresta, no Sertão pernambucano. O reservatório está classificado em “nível de alerta” desde 2024.

De acordo com o inquérito civil instaurado pelo MPF, que resultou na recomendação assinada pela procuradora da República Mona Lisa Duarte Azizo, a classificação decorre da identificação de “anomalias que comprometem a segurança” da estrutura.

No documento, o MPF recomenda que a Codevasf, que já possui contrato firmado para a execução dos reparos, inicie os serviços independentemente das discussões sobre a transferência da responsabilidade jurídica pelo reservatório.

Segundo o órgão, a estatal vem condicionando o início das obras à transferência da gestão do empreendimento ao município de Floresta, proposta formalmente recusada pela prefeitura.

O impasse persiste mesmo com a disponibilidade de recursos orçamentários do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) para a execução das intervenções.

Além disso, a estatal chegou a ingressar com uma ação judicial contra a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) para se eximir da responsabilidade pela Barragem de Água Fria e por outros reservatórios no estado.

O pedido, segundo o MPF, não foi acolhido, e a responsabilidade da estatal permanece mantida por decisão judicial enquanto se aguarda o julgamento definitivo dos recursos.

Risco de perda de recursos

Na recomendação, o MPF argumenta que o impasse administrativo pode resultar na perda e na devolução dos recursos ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), além de comprometer a segurança e o abastecimento hídrico da população do Sertão de Pernambuco.

A companhia tem prazo de dez dias, contados a partir da entrega do documento, em reunião administrativa realizada na última segunda-feira (23), para informar se acatará a recomendação e quais providências serão adotadas.

Em caso de descumprimento da recomendação, o MPF poderá adotar medidas judiciais.

A reportagem do Diario de Pernambuco procurou a Codevasf para saber se a companhia acatará a recomendação, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

O espaço segue aberto.