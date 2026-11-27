O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou o prazo de inscrição para a seleção que irá contratar, de forma temporária, 27.279 recenseadores que atuarão no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Em Pernambuco, estão sendo oferecidas 1.176 vagas.
Também foi prorrogado o prazo para o pagamento da taxa de inscrição, que tem o valor de R$ 70. Com isso, os candidatos que não solicitaram ou não foram contemplados com a isenção podem realizar o pagamento até o dia 9 de dezembro deste ano.
Com salários que podem chegar a R$ 5,5 mil, as vagas estão distribuídas por municípios de todo o país e exigem ensino fundamental completo. As inscrições podem ser feitas pelo site da Fundação Cesgranrio.
Segundo o IBGE, os recenseadores serão responsáveis por visitar estabelecimentos agropecuários, entrevistar produtores rurais, atualizar mapas e endereços das áreas de trabalho, registrar informações nos dispositivos eletrônicos de coleta e participar de treinamentos e atividades de acompanhamento da operação censitária.
Ainda segundo o órgão, os profissionais selecionados receberão salário mensal de R$ 1.741, além de pagamento por produtividade, calculado de acordo com o número de unidades visitadas e questionários aplicados.
A parcela variável poderá chegar a R$ 2.629 por mês, o que permite ao recenseador alcançar retribuição mensal máxima prevista de R$ 4.370. Os valores unitários por questionário e por unidade produzida constarão no contrato de trabalho.
A parcela fixa da remuneração mensal do recenseador será paga em parcela única mensal. Considerando que a vigência contratual será de 15 (quinze) dias, o pagamento da remuneração será realizado de forma proporcional ao período efetivamente trabalhado.
Também estão previstos benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio pré-escolar, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional e auxílio para custeio dos deslocamentos.
Os interessados devem consultar o edital completo no site da Fundação Cesgranrio, onde estão disponíveis informações sobre vagas por município, locais de prova e demais regras da seleção.
Além disso, o IBGE alerta os candidatos para que fiquem atentos a possíveis golpes e que utilizem apenas os canais oficiais para realizar a inscrição.
O 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola terá coleta nacional prevista para 2027 e produzirá informações fundamentais para o conhecimento da realidade do campo brasileiro, subsidiando políticas públicas, pesquisas e decisões voltadas ao desenvolvimento do setor agropecuário.
Contrato
Os contratados também terão direito a um auxílio destinado ao custeio dos deslocamentos necessários à execução das atividades. Segundo o IBGE, a contratação terá duração inicialmente estimada de até seis meses, podendo ser prorrogada, desde que o prazo total não exceda a quatro anos.
Os contratos terão vigência de 15 dias, podendo ser sucessivamente prorrogados, a critério do IBGE, estritamente de acordo com a necessidade do trabalho e/ou disponibilidade de recursos orçamentários. Por questões administrativas, o último contrato poderá ter vigência inferior a 15 (quinze) dias.
O processo seletivo simplificado terá um setor censitário, que é o recorte territorial composto por um conjunto de estabelecimentos agropecuários, que será atribuído a um recenseador para a coleta de dados.
A área de trabalho é constituída por um ou mais municípios, nos quais uma equipe de recenseadores realizará a coleta de dados.
Já o posto censitário é a subdivisão de uma Unidade da Federação para fins de gerenciamento da operação censitária, que fica sob a responsabilidade de um agente operacional regional (AOR), e é composta por uma ou mais áreas de trabalho. O processo seletivo será executado sob a responsabilidade da Fundação Cesgranrio.
Prova
O processo seletivo contará com prova objetiva composta por 60 questões, distribuídas entre língua portuguesa, matemática e conhecimentos técnicos. A aplicação do exame está marcada para o dia 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h.
A divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva será feita em 1º de fevereiro de 2027 e o resultado final da seleção acontecerá em 30 de abril do mesmo ano.
Em Pernambuco, as oportunidades estão divididas em: 677 vagas para a ampla concorrência, 335 vagas para pessoas pretas e pardas, 47 vagas para pessoas indígenas, 34 para pessoas quilombolas e 83 vagas para pessoas com deficiências.
As provas no estado serão realizadas em 81 cidades. Confira a lista:
- AFOGADOS DA INGAZEIRA
- AFRÂNIO
- ÁGUAS BELAS
- ARARIPINA
- ARCOVERDE
- BARREIROS
- BELÉM DE SÃO FRANCISCO
- BELO JARDIM
- BETÂNIA
- BEZERROS
- BODOCÓ
- BOM CONSELHO
- BOM JARDIM
- BONITO BREJO DA MADRE DE DEUS
- BUÍQUE
- CAETÉS
- CALÇADO
- CARNAÍBA
- CARNAUBEIRA DA PENHA
- CARPINA
- CARUARU
- CATENDE
- CEDRO
- CORRENTES
- CORTÊS
- CUPIRA
- CUSTÓDIA
- ESCADA
- EXU
- FLORES
- FLORESTA
- GARANHUNS
- GOIANA
- GRAVATÁ
- IBIMIRIM
- IGARASSU
- INAJÁ
- INGAZEIRA
- IPOJUCA
- IPUBI
- ITAÍBA
- JABOATÃO DOS GUARARAPES
- LAGOA DO OURO
- LAGOA GRANDE
- LAJEDO
- LIMOEIRO
- MACHADOS
- MIRANDIBA
- MOREILÂNDIA
- MORENO
- OLINDA
- OROCÓ
- OURICURI
- PALMARES
- PARNAMIRIM
- PASSIRA
- PAUDALHO
- PESQUEIRA
- PETROLÂNDIA
- PETROLINA
- QUIPAPÁ
- RECIFE
- RIBEIRÃO
- SALGUEIRO
- SALOÁ
- SANTA CRUZ S
- SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
- SANTA FILOMENA
- SANTA MARIA DA BOA VISTA
- SÃO BENTO DO UNA
- SÃO JOÃO
- SÃO JOAQUIM DO MONTE
- SÃO JOSÉ DO BELMONTE
- SÃO JOSÉ DO EGITO
- SERRA TALHADA
- SIRINHAÉM
- SURUBIM
- TIMBAÚBA
- VERTENTES
- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO