Também foi prorrogado o prazo para o pagamento da taxa de inscrição, que tem o valor de R$ 70. Com isso, os candidatos que não solicitaram ou não foram contemplados com a isenção podem realizar o pagamento até o dia 9 de dezembro deste ano.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou o prazo de inscrição para a seleção que irá contratar, de forma temporária, 27.279 recenseadores que atuarão no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Em Pernambuco, estão sendo oferecidas 1.176 vagas.

Com salários que podem chegar a R$ 5,5 mil, as vagas estão distribuídas por municípios de todo o país e exigem ensino fundamental completo. As inscrições podem ser feitas pelo site da Fundação Cesgranrio.

Segundo o IBGE, os recenseadores serão responsáveis por visitar estabelecimentos agropecuários, entrevistar produtores rurais, atualizar mapas e endereços das áreas de trabalho, registrar informações nos dispositivos eletrônicos de coleta e participar de treinamentos e atividades de acompanhamento da operação censitária.

Ainda segundo o órgão, os profissionais selecionados receberão salário mensal de R$ 1.741, além de pagamento por produtividade, calculado de acordo com o número de unidades visitadas e questionários aplicados.

A parcela variável poderá chegar a R$ 2.629 por mês, o que permite ao recenseador alcançar retribuição mensal máxima prevista de R$ 4.370. Os valores unitários por questionário e por unidade produzida constarão no contrato de trabalho.

A parcela fixa da remuneração mensal do recenseador será paga em parcela única mensal. Considerando que a vigência contratual será de 15 (quinze) dias, o pagamento da remuneração será realizado de forma proporcional ao período efetivamente trabalhado.

Também estão previstos benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio pré-escolar, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional e auxílio para custeio dos deslocamentos.

Os interessados devem consultar o edital completo no site da Fundação Cesgranrio, onde estão disponíveis informações sobre vagas por município, locais de prova e demais regras da seleção.

Além disso, o IBGE alerta os candidatos para que fiquem atentos a possíveis golpes e que utilizem apenas os canais oficiais para realizar a inscrição.

O 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola terá coleta nacional prevista para 2027 e produzirá informações fundamentais para o conhecimento da realidade do campo brasileiro, subsidiando políticas públicas, pesquisas e decisões voltadas ao desenvolvimento do setor agropecuário.

Contrato

Os contratados também terão direito a um auxílio destinado ao custeio dos deslocamentos necessários à execução das atividades. Segundo o IBGE, a contratação terá duração inicialmente estimada de até seis meses, podendo ser prorrogada, desde que o prazo total não exceda a quatro anos.

Os contratos terão vigência de 15 dias, podendo ser sucessivamente prorrogados, a critério do IBGE, estritamente de acordo com a necessidade do trabalho e/ou disponibilidade de recursos orçamentários. Por questões administrativas, o último contrato poderá ter vigência inferior a 15 (quinze) dias.

O processo seletivo simplificado terá um setor censitário, que é o recorte territorial composto por um conjunto de estabelecimentos agropecuários, que será atribuído a um recenseador para a coleta de dados.

A área de trabalho é constituída por um ou mais municípios, nos quais uma equipe de recenseadores realizará a coleta de dados.

Já o posto censitário é a subdivisão de uma Unidade da Federação para fins de gerenciamento da operação censitária, que fica sob a responsabilidade de um agente operacional regional (AOR), e é composta por uma ou mais áreas de trabalho. O processo seletivo será executado sob a responsabilidade da Fundação Cesgranrio.

Prova

O processo seletivo contará com prova objetiva composta por 60 questões, distribuídas entre língua portuguesa, matemática e conhecimentos técnicos. A aplicação do exame está marcada para o dia 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h.

A divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva será feita em 1º de fevereiro de 2027 e o resultado final da seleção acontecerá em 30 de abril do mesmo ano.

Em Pernambuco, as oportunidades estão divididas em: 677 vagas para a ampla concorrência, 335 vagas para pessoas pretas e pardas, 47 vagas para pessoas indígenas, 34 para pessoas quilombolas e 83 vagas para pessoas com deficiências.

As provas no estado serão realizadas em 81 cidades. Confira a lista: