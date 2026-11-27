Aproximadamente 230 litros de combustível, armazenados e comercializados irregularmente, foram apreendidos nesta quinta-feira (26), na Vila do Espírito Santo, zona rural de São Bento do Una, no Agreste.

A ação foi realizada após levantamento de informações feito pelo setor de inteligência do 15º Batalhão de Polícia Militar (15º BPM). O efetivo ao chegar no local indicado constatou a prática irregular.