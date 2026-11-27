Aproximadamente 385 quilos de skunk, droga popularmente conhecida como “supermaconha”, foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta quinta-feira (26), em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. O material ilícito era transportado em um caminhão abordado durante uma fiscalização de rotina no perímetro urbano da BR-232.

Durante a abordagem dos agentes, o condutor do caminhão baú alegou que havia feito uma entrega de material escolar do Recife para Petrolina e que seguia viagem de volta com o veículo descarregado. No entanto, durante a vistoria no compartimento de carga, os policiais perceberam um odor característico de entorpecente e localizaram diversos sacos com a substância.