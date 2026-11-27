Ítalo já havia anunciado em uma coletiva realizada no dia 11 de novembro que seu ciclo com o clube rubro-negro se encerraria ao final do ano com o fim do seu contrato e nesta sexta-feira, oficializou o término da relação com a equipe.

O ex-executivo de futebol do Sport, Ítalo Rodrigues , publicou na manhã desta sexta-feira (27), em suas redes sociais, a sua despedida oficial do Leão da Ilha.



“Encerro meu ciclo como diretor executivo de futebol do Sport com gratidão pela oportunidade de defender esta camisa e por tudo que vivi na Ilha do Retiro. Em 2026, foram 60 jogos oficiais, com 56,7% de aproveitamento geral. Conquistamos o 46º título pernambucano da história do Sport, chegamos à semifinal da Copa do Nordeste e à 4ª fase da Copa do Brasil. Na Série B, terminamos em 9º lugar, com 58 pontos em 38 jogos e 50,9% de aproveitamento”, colocou Ítalo.



Durante a mesma coletiva em que anunciou o encerramento do seu vínculo com o Sport, o executivo assumiu seus erros à frente do Sport durante o ano de 2026 e voltou a destacá-los em sua mensagem de despedida.



“Queríamos o acesso. Sei o quanto essa conquista significava para quem vive o Sport e assumo minha parcela de responsabilidade por não termos alcançado esse objetivo. Levo comigo os aprendizados dessa caminhada e o orgulho de ter celebrado um título com a torcida rubro-negra”, pontuou o ex-executivo.



Ítalo Rodrigues terminou sua despedida agradecendo à presidência do clube e à torcida rubro-negra.



“À presidência, obrigado pela confiança. Aos atletas, às comissões técnicas e aos funcionários de todos os setores, meu respeito e minha gratidão pela entrega de cada dia. Muita gente faz o Sport acontecer longe dos holofotes. Foi um privilégio trabalhar ao lado de vocês. À torcida rubro-negra, obrigado por empurrar o time e por cobrar à altura da história do clube. Foi uma honra representar vocês.”, encerrou Ítalo.