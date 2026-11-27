No interior desse campo vasto, a palavra literária – como as artes em geral – se dedica a aproximar percepções supostamente incompatíveis. García Márquez, praticando o feitiço da linguagem, torna-se um mestre do ofício – de tal modo que, ao produzir uma metáfora, nos faz enxergar o improvável: uma alma que desperta pode assemelhar-se a pregos que um ímã subtrai da letargia (Cem Anos de Solidão). Num mundo que se empenha em distinguir para segregar, favorecendo a alergia às diferenças, o colágeno da arte mantém minimamente coeso o tecido social. E serve, assim, de janela aberta por que o ar circule, arejando as sensibilidades.

Começo a escrever neste espaço, o “Diario Cultural”, prevenindo os meus leitores que, ao falar de cultura, recupero o sentido agrícola do termo: um desejo de cultivar o solo das ideias e das afeições, em seu amplo feixe de variedades; e de vislumbrar as raízes e os líquidos vitais que por elas circulam, nutrindo as razões de existir e o imaginário das sociedades.

Capaz de construir panoramas como o das grandes insurreições, um Victor Hugo também mergulha radicalmente para ver os indivíduos, o que a singularidade significa. Nas humilhações sofridas por Cosette (Os Miseráveis), a empatia humana, enfim – ao menos por alguns momentos –, dissolve a distância entre pessoas e ideologias. O francês André Malraux, aliás, já nos advertia: a força do literário não reside em fabricar uma esteira argumentativa, em busca de convencer por lógica impecável; a literatura, segundo ele, convence pelo contágio.

Fica, então, um registro de relevo: quando a necessária abstração lógica chega a seus limites e já não demove o humano das obstinações, a arte intervém e nos recorda que, antes de tudo, somos corpo. As cicatrizes que nossos sentidos guardaram na memória compõem um Hades da inteligência, um submundo que os cantos órficos pretendem resgatar.

E se já me referi, por aqui, a humilhações, aproveito para, mais uma vez, seguindo um fio etimológico, sublinhar que, sendo humanos e, portanto, chão e húmus, o que nos resta obrigatoriamente é a humildade. É o que, sem a pretensão de resolver as perplexidades do mundo, as artes apreciam. Elas querem apenas – o que, por si, já não é pouco – preencher a vida com a síntese das imagens. Verbais, sonoras ou visuais. Entretanto, e por serem profundamente humanos, os artistas cultivam também as suas ambições – dentre as quais o rigor é a mais sobressalente.



Nosso “Diario Cultural”, em suma, será conduzido por essas balizas aparentemente opostas: um recado conciso e terrestre, mas almejando alturas que o respeito ao público exige. E a escritora Hilda Hilst, em memorável imagem sintética, traduz bem esse propósito:

"Nem é justo, Dionísio, pedires ao poeta

Que seja sempre terra o que é celeste

E que terrestre não seja o que é só terra."

(Júbilo, memória, noviciado da paixão)