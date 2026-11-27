Na última semana, no Estádio Antônio Accioly, também em Goiânia, o Atlético recebeu o rival e até saiu na frente com Daniel Peixoto, logo aos cinco minutos do primeiro tempo, mas os visitantes empataram aos 27 minutos da etapa final, com Tiago Pagnussat. O resultado deixou a equipe comandada por Guto Ferreira em situação confortável para o último jogo da temporada

A Série B do Campeonato Brasileiro finalmente chegou ao seu ponto mais alto e decisivo, com os jogos de volta dos playoffs de acesso. Nesta sexta-feira (27), depois de empatar por 1 a 1 no primeiro jogo, o Vila Nova recebe o Atlético-GO no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), às 20h, e joga apenas por um empate para conseguir a promoção para a elite do futebol nacional e voltar a jogar a Série A, de onde está fora desde 1985.

Ao longo das 38 rodadas, o Vila Nova somou 66 pontos, com 19 vitórias, nove empates e dez derrotas, terminando a competição na terceira posição. Enquanto isso, o Atlético-GO conseguiu sua vaga somente na última rodada e fechou em sexto lugar, com 61 pontos, 16 vitórias, 13 empates e apenas nove derrotas.

No entanto, o regulamento prevê que, na fase mata-mata, o time de melhor campanha tem a vantagem do empate em caso de igualdade em pontos e saldo de gols.

Com a vantagem de decidir a vaga em casa e jogar por um novo empate, o Vila Nova tem alguns problemas. O atacante André Luís, vice-artilheiro do time na Série B, com nove gols, ainda não tem retorno garantido. O jogador sente dores na região lombar e ficou fora dos dois últimos compromissos. Guto Ferreira afirmou que só pretende utilizá-lo caso esteja em boas condições físicas Lincoln e Dellatorre são as alternativas para o setor ofensivo

Outra indefinição está no sistema defensivo. O zagueiro Jonathan Costa, que sentiu um desconforto na coxa antes do primeiro confronto, segue como dúvida, enquanto Tiago Pagnussat aparece como opção.

Na lateral esquerda, Willian Formiga pode ganhar a vaga de Higor Luiz, após entrar ainda no primeiro tempo da partida de ida. O lateral-direito Hayner e o volante Higor Meritão, que cumpriram suspensão no primeiro duelo, voltam a ficar à disposição. Rafa Silva segue no departamento médico.

Apesar de ter a vantagem do empate, o técnico Guto Ferreira descartou a possibilidade de entrar em campo pensando apenas em administrar o resultado. Após o primeiro jogo, o treinador destacou a importância de decidir no OBA e afirmou: "É uma vantagem de empate, mas você nunca joga para empatar. Quem joga para empatar perde."

Do outro lado, o Atlético-GO precisa vencer fora de casa para garantir o acesso à Série A. A principal novidade para Roger Silva pode ser o retorno de Marrony. O meia, que ficou fora dos últimos três jogos por conta de uma pubalgia, voltou a treinar normalmente durante a semana e tem chances de ser relacionado. Apesar da recuperação, o treinador indicou que o jogador dificilmente terá condições de atuar durante os 90 minutos.

A única baixa confirmada é o atacante Geovane, que segue lesionado. Sem suspensões, Roger Silva também avalia alternativas para deixar o time mais ofensiva, já que o time precisa buscar o resultado no OBA. David Terans e Marrony aparecem como opções para o setor de criação, enquanto Warley e Ewerthon disputam a lateral direita.

Em declaração antes da decisão, Roger Silva ressaltou o peso do confronto para os jogadores e evitou tratar o clássico como uma disputa individual com Guto Ferreira. "É um confronto maravilhoso. Como ex-atleta, gostaria de jogar uma partida como essa. São jogos que mudam a carreira de um jogador, que têm repercussão nacional e valorizam o que o atleta faz dentro de campo, especialmente nas tomadas de decisão."

O Vila Nova leva vantagem nos confrontos desta edição da Série B No primeiro turno, em 4 de abril, venceu o Atlético-GO por 2 a 1, de virada, no OBA. Já no segundo turno, em 15 de agosto, voltou a superar o rival, desta vez por 2 a 0, no estádio Antônio Accioly. João Vieira e Dudu marcaram os gols da vitória colorada.