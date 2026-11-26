O informe de previsão climática divulgado este mês pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) aponta como ficará a meteorologia para os meses de dezembro de 2026 e janeiro e fevereiro de 2027.

Quem já está sofrendo com o calor, que tem batido a casa dos 40 graus centígrados no Sertão pernambucano, ainda no outono, é bom se preparar para o verão.

A previsão climática sazonal para o período, segundo a Apac, baseou-se nos resultados do consenso da Reunião de Análise e Previsão Climática para o Nordeste do Brasil, coordenada pelo Laboratório de Meteorologia do Núcleo Geoambiental (NUGEO), da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e realizada de forma online no dia 19 de novembro 2026.

Participaram os Centros Estaduais de Meteorologia do Nordeste, do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e do Instituto Nacional do Semiárido (INSA).

O que esperar?

Ainda de acordo com a agência, a previsão climática indica acumulados de chuva variando de normal a abaixo da média climatológica, em Pernambuco, no trimestre dezembro/2026, janeiro e fevereiro/2027.

A Apac aponta que haverá temperaturas acima da média, especialmente as máximas.

“Dezembro marca o início da pré-estação chuvosa do Sertão, quando podem ocorrer pancadas de chuva isoladas de forte intensidade, concentradas em poucas horas, intercaladas por dias quentes e secos”, acrescenta.

Para o trimestre indicado, as previsões indicam probabilidade elevada de continuidade do El Niño na “categoria muito forte”.

“No Atlântico Tropical, observam-se anomalias positivas da temperatura da superfície do mar, com previsão de manutenção do aquecimento nos próximos meses”, afirma.



Chuva

Veja a previsão de acumulados de chuva por mês, em cada região (em milímetros –mm)

Grande Recife

Dezembro: 56,2

Janeiro: 100,9

Fevereiro: 122,9

Zona da Mata

Dezembro: 37,2

Janeiro: 67,6

Fevereiro: 81,3

Agreste

Dezembro: 28,5

Janeiro: 43,5

Fevereiro: 56,3

Sertão:

Dezembro 45,4

Janeiro: 76,5

Fevereiro: 94,8



Média

De acordo com o Climatempo, a média de chuvas no Grande Recife entre dezembro e fevereiro é de 178 milímetros.

Na Zona da Mata, a média fica em 184 mm. No Agreste, essa média pode ficar entre 100 mm a 145 mm e , no Sertão, entre 180 mm e 270 mm.