Quem já está sofrendo com o calor, que tem batido a casa dos 40 graus centígrados no Sertão pernambucano, ainda no outono, é bom se preparar para o verão.
O informe de previsão climática divulgado este mês pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) aponta como ficará a meteorologia para os meses de dezembro de 2026 e janeiro e fevereiro de 2027.
A previsão climática sazonal para o período, segundo a Apac, baseou-se nos resultados do consenso da Reunião de Análise e Previsão Climática para o Nordeste do Brasil, coordenada pelo Laboratório de Meteorologia do Núcleo Geoambiental (NUGEO), da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e realizada de forma online no dia 19 de novembro 2026.
Participaram os Centros Estaduais de Meteorologia do Nordeste, do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e do Instituto Nacional do Semiárido (INSA).
O que esperar?
Ainda de acordo com a agência, a previsão climática indica acumulados de chuva variando de normal a abaixo da média climatológica, em Pernambuco, no trimestre dezembro/2026, janeiro e fevereiro/2027.
A Apac aponta que haverá temperaturas acima da média, especialmente as máximas.
“Dezembro marca o início da pré-estação chuvosa do Sertão, quando podem ocorrer pancadas de chuva isoladas de forte intensidade, concentradas em poucas horas, intercaladas por dias quentes e secos”, acrescenta.
Para o trimestre indicado, as previsões indicam probabilidade elevada de continuidade do El Niño na “categoria muito forte”.
“No Atlântico Tropical, observam-se anomalias positivas da temperatura da superfície do mar, com previsão de manutenção do aquecimento nos próximos meses”, afirma.
Chuva
Veja a previsão de acumulados de chuva por mês, em cada região (em milímetros –mm)
Grande Recife
Dezembro: 56,2
Janeiro: 100,9
Fevereiro: 122,9
Zona da Mata
Dezembro: 37,2
Janeiro: 67,6
Fevereiro: 81,3
Agreste
Dezembro: 28,5
Janeiro: 43,5
Fevereiro: 56,3
Sertão:
Dezembro 45,4
Janeiro: 76,5
Fevereiro: 94,8
Média
De acordo com o Climatempo, a média de chuvas no Grande Recife entre dezembro e fevereiro é de 178 milímetros.
Na Zona da Mata, a média fica em 184 mm. No Agreste, essa média pode ficar entre 100 mm a 145 mm e , no Sertão, entre 180 mm e 270 mm.