Com a proximidade do verão e os períodos de temperaturas elevadas em Pernambuco, a preocupação vai além do desconforto provocado pelo calor. A exposição desprotegida pode causar queimaduras, acelerar o envelhecimento da pele e favorecer o desenvolvimento de câncer ao longo dos anos. Além da fotoproteção, a hidratação também precisa entrar na rotina, já que as altas temperaturas aumentam a perda de líquidos pelo suor e podem levar à desidratação.

O calor intenso não é o único fator que exige atenção nos dias de sol forte. Mesmo quando a temperatura está mais amena, a radiação ultravioleta pode atingir níveis extremos e provocar danos à saúde. O índice UV, disponível em aplicativos de previsão do tempo e sites de meteorologia, é um indicador importante para orientar a população sobre os riscos da exposição solar. A classificação é considerada extrema a partir do nível 11, quando a incidência de radiação exige cuidados redobrados.

A dermatologista Jessica Guido explica que o índice UV considera a intensidade da radiação ultravioleta que atinge determinada localidade. Quando chega a 11 ou mais, a recomendação é reduzir a exposição direta ao sol, procurar áreas de sombra e reforçar as medidas de proteção.

“Esse índice está relacionado tanto ao dano da pele pelos raios ultravioleta como ao dano nos olhos. As pessoas devem andar nas sombras, usar protetor solar, reaplicar esse protetor de duas em duas horas, utilizar chapéus e óculos escuros”, orienta.

Um dos principais alertas da especialista é que a temperatura ambiente não determina a intensidade da radiação ultravioleta. Isso significa que a população pode sofrer danos mesmo em dias nublados, durante a chuva ou quando não sente tanto calor.

“A temperatura ambiente está muito relacionada aos raios infravermelhos, ao calor. Os raios ultravioletas não geram danos térmicos. Então, pode estar chovendo e a gente ainda ter dano dos raios ultravioletas. Pode estar num mormaço e, mesmo assim, ter dano”, explica.

A dermatologista também chama atenção para a reflexão da radiação em diferentes superfícies. Na praia, por exemplo, a areia e a água do mar refletem os raios ultravioletas. Por isso, permanecer debaixo de um guarda-sol não elimina a necessidade de usar protetor solar.

Danos que aparecem anos depois

A exposição solar pode provocar consequências imediatas e outras que só se manifestam depois de muitos anos. Entre os efeitos mais rápidos estão a vermelhidão, as queimaduras e o escurecimento de manchas já existentes na pele. Em situações mais graves, podem surgir bolhas, indicando uma queimadura de segundo grau.

Já os danos cumulativos estão relacionados principalmente às alterações provocadas pela radiação ultravioleta no DNA das células da pele. Segundo Jessica Guido, essas lesões podem gerar mutações que, com o passar dos anos, favorecem o aparecimento de tumores.

“Muitas pessoas que apresentam câncer de pele aos 40 anos tiveram, na verdade, um dano cumulativo na infância e na juventude. Com a soma das mutações, o câncer aparece com a idade, mesmo que essa pessoa não esteja se expondo tanto ao sol naquele momento”, afirma.

Não existe uma porcentagem única que determine o aumento do risco de câncer de pele em pessoas expostas frequentemente ao sol. A predisposição genética, a quantidade de melanina e o histórico de queimaduras solares são alguns dos fatores que interferem nesse processo.

A médica ressalta que até mesmo uma queimadura solar ao longo da vida pode aumentar o risco futuro. O uso de bronzeadores também merece atenção, já que produtos sem proteção adequada não substituem o protetor solar e podem favorecer a exposição desprotegida.

Protetor solar exige aplicação correta

Para a dermatologista, o fator de proteção solar (FPS) mínimo recomendado é 30. Em situações de exposição mais intensa, como atividades ao ar livre e permanência na praia, a orientação é optar por produtos com FPS 50 ou superior.

A quantidade aplicada também faz diferença. Jessica Guido recomenda a chamada regra da colher de chá para a região da cabeça e do pescoço, considerando o rosto, as orelhas, o pescoço e, quando necessário, o couro cabeludo de pessoas calvas. A aplicação deve ser feita em duas camadas, para garantir uma cobertura adequada.

A reaplicação deve ocorrer a cada duas horas durante a exposição solar e também depois de situações como suor excessivo ou contato com a água, respeitando as orientações do fabricante.

Outro cuidado é não esquecer regiões do corpo que costumam ficar desprotegidas. Entre os homens, as orelhas e a nuca estão entre as áreas mais negligenciadas. Nas mulheres, a dermatologista destaca o colo e o dorso das mãos.

As roupas também funcionam como barreira contra a radiação. Tecidos com tramas mais fechadas oferecem maior proteção do que peças muito leves e abertas. Já as roupas com fator de proteção ultravioleta (FPU) 50 ou superior são desenvolvidas especificamente para essa finalidade.

A recomendação é especialmente importante para quem trabalha exposto ao sol, como ambulantes, trabalhadores da construção civil e entregadores. “Essas pessoas precisam utilizar como equipamento de proteção individual roupas com fotoproteção, chapéus e óculos escuros para proteger os olhos”, destaca.



Pele negra também precisa de proteção

A maior concentração de melanina oferece uma proteção natural contra parte da radiação ultravioleta, mas não elimina os riscos. De acordo com Jessica Guido, a pele negra apresenta uma proteção natural estimada entre FPS 7 e 13, abaixo do fator 30 recomendado para a prevenção dos danos solares.

“Todo paciente que tem a pele negra precisa também usar protetor solar. Eles também têm câncer de pele, como carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular e melanoma”, alerta.

A médica recomenda que pessoas com pele mais oleosa procurem produtos com formulações adequadas a essa característica, para facilitar a aplicação e a adesão ao uso diário.

Também é importante observar alterações que podem indicar câncer de pele. Feridas que sangram, formam cascas e voltam a abrir, sem cicatrizar por pelo menos três semanas, principalmente em regiões expostas ao sol, precisam ser avaliadas por um dermatologista.

Outro sinal de alerta são manchas ou sinais escuros que aumentam rapidamente, mudam de cor, coçam ou sangram.

Hidratação para enfrentar as altas temperaturas

Além dos cuidados com a pele, a ingestão de água é fundamental durante os períodos de calor intenso. A médica de família e comunidade Fátima Nepomuceno explica que as temperaturas elevadas aumentam a perda de líquidos pelo suor e exigem uma reposição maior ao longo do dia.

“A alta temperatura aumenta a perda de líquidos pelo suor e há uma necessidade maior de reposição. Muitas vezes, não repomos porque não sentimos sede, principalmente a população idosa”, explica.

Como referência geral, a médica aponta o consumo de aproximadamente dois litros de líquidos por dia, com necessidade de aumentar esse volume em situações de maior perda. Para adultos em períodos de calor intenso, recomenda atenção redobrada à ingestão de água, inclusive sem esperar pela sensação de sede.

Entre os primeiros sinais de desidratação estão sede excessiva, ressecamento da pele, urina escura e em menor quantidade e tontura. A médica ressalta que pessoas com doenças crônicas precisam de atenção especial, pois podem sofrer mais com os efeitos das altas temperaturas.

Idosos e crianças também merecem cuidados específicos. Nos idosos, a percepção da sede pode diminuir, enquanto nas crianças alterações de comportamento podem indicar que algo não está bem.

Tontura, mal-estar e desorientação são sinais que exigem atenção. Nas crianças, agitação ou sonolência fora do habitual também devem ser encaradas como alertas para a necessidade de avaliação médica.

Segundo Fátima Nepomuceno, a água costuma ser suficiente para repor os líquidos perdidos nas situações habituais de calor, sem necessidade de recorrer automaticamente a bebidas com eletrólitos.

Para quem pratica atividades físicas ao ar livre, a recomendação é escolher horários com menor incidência solar, reforçar a proteção da pele e aumentar a ingestão de água.

A combinação entre proteção solar, hidratação e redução da exposição nos horários de maior intensidade da radiação é essencial para atravessar os períodos mais quentes sem comprometer a saúde.

