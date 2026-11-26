O orçamento da saúde de Pernambuco terá um reforço de R$ 181,1 milhões, sendo a maior parcela destinada ao custeio de atendimentos hospitalares e ambulatoriais realizados por entidades filantrópicas. A abertura do crédito foi autorizada peor um decreto assinado pela governadora em exercício, Priscila Krause e publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (26).
Além dos recursos destinados às entidades filantrópicas, o decreto prevê R$ 12,6 milhões para procedimentos de média e alta complexidade em unidades da rede própria do Estado. Outros R$ 5,8 milhões serão aplicados na rede complementar de saúde, enquanto R$ 1 milhão será destinado a ações e serviços prestados pela Universidade de Pernambuco (UPE).
O restante será dividido entre a administração do Fundo Estadual de Saúde, que receberá R$ 3,1 milhões, e a conservação do patrimônio público da Secretaria de Saúde, com R$ 8,1 milhões.
De acordo com o decreto, o dinheiro vem do aumento da arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos do trabalho. O documento autoriza o uso dos recursos no orçamento estadual, mas não informa quais hospitais ou entidades filantrópicas serão contemplados nem quando os valores serão repassados.
A medida entrou em vigor com a publicação e tem efeitos retroativos a 1º de novembro.