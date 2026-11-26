O orçamento da saúde de Pernambuco terá um reforço de R$ 181,1 milhões, sendo a maior parcela destinada ao custeio de atendimentos hospitalares e ambulatoriais realizados por entidades filantrópicas. A abertura do crédito foi autorizada peor um decreto assinado pela governadora em exercício, Priscila Krause e publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (26).

Além dos recursos destinados às entidades filantrópicas, o decreto prevê R$ 12,6 milhões para procedimentos de média e alta complexidade em unidades da rede própria do Estado. Outros R$ 5,8 milhões serão aplicados na rede complementar de saúde, enquanto R$ 1 milhão será destinado a ações e serviços prestados pela Universidade de Pernambuco (UPE).