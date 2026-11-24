A partir da confirmação, a agência determinou a vacinação obrigatória dos animais suscetíveis que estejam em propriedades situadas em um raio de 12 quilômetros do local onde o caso foi registrado. A medida alcança áreas de São João, Angelim, Calçado, Canhotinho, Jupi, Jucati, Lajedo e Garanhuns. O prazo para imunização termina em 15 de fevereiro de 2027.

A confirmação de um caso de raiva em uma vaca leiteira levou a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro) a estabelecer medidas de vigilância sanitária em áreas de oito municípios do Agreste. O foco da doença foi identificado em São João, após exame laboratorial apresentar resultado positivo para raiva dos herbívoros em 17 de novembro.

A determinação inclui bovinos, búfalos, ovinos, caprinos e equídeos com idade a partir de três meses, conforme a Portaria Adagro nº 068/2025. A agência alerta que os produtores devem verificar no rótulo se o imunizante utilizado é especificamente contra a raiva. Na primeira vacinação, é necessário aplicar uma dose de reforço após 30 dias.

A comprovação da imunização também deve ser apresentada à Adagro em até 30 dias, acompanhada da nota fiscal da vacina ou de documento emitido pelo médico-veterinário responsável.

O animal infectado integrava um rebanho leiteiro e não havia recebido vacina antirrábica. Os primeiros sintomas foram observados em 23 de outubro, quando a vaca apresentava dificuldades durante o parto. Ela foi encaminhada a uma clínica veterinária em Garanhuns, onde passou por uma cesariana.

No dia seguinte, o quadro evoluiu, a vaca não conseguia mais ficar em pé e apresentava fraqueza nas patas traseiras e na cauda. O animal morreu em 25 de outubro.

A ocorrência foi comunicada ao serviço veterinário oficial no dia 26. A investigação começou dois dias depois, quando técnicos coletaram material do encéfalo da vaca para análise laboratorial. O resultado positivo para raiva foi obtido por meio do exame de imunofluorescência direta.

Durante a investigação, o produtor relatou que uma bezerra da propriedade havia sido mordida por um morcego aproximadamente dois meses antes do início dos sintomas da vaca. A origem da infecção, porém, não foi determinada.

Orientação aos produtores

A Adagro orienta que casos de animais com alterações neurológicas, histórico de mordida de morcego ou morte súbita sejam comunicados imediatamente à agência. A recomendação é não colocar as mãos na boca de animais com suspeita da doença.

Pessoas que tenham tido contato com saliva de animais suspeitos, inclusive por mordidas ou arranhões, devem lavar o local com água e sabão e procurar uma unidade de saúde para avaliação.

A raiva é uma doença viral que pode atingir mamíferos, incluindo seres humanos, e apresenta elevada letalidade. A transmissão ocorre principalmente pelo contato com a saliva de animais infectados, geralmente por meio de mordidas.

