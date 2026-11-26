“Fica um trauma psicológico muito grande. Mas, dos males o menor, porque eu poderia não estar aqui contando para vocês o que aconteceu”, relatou a médica, ao agradecer as mensagens de apoio e as orações recebidas desde o episódio.

A possibilidade de não sobreviver às agressões ainda marca a recuperação da médica paraibana Jorgina Henriques, atacada com uma barra de ferro durante um plantão na Unidade Mista Felinto Wanderley, em Triunfo, no Sertão de Pernambuco. Em uma série de vídeos publicados nas redes sociais nesta quinta-feira (26), a profissional afirmou que poderia não estar viva para contar o que aconteceu e revelou que está com os dois braços imobilizados em decorrência dos ferimentos.

Jorgina também atribuiu a um homem que estava na unidade de saúde a interrupção das agressões. “Graças a Deus, primeiramente a Deus e, segundo, a Nino, que estava lá presente, que me ajudou, que me salvou. Foi quem salvou minha vida. A verdade é essa, ele foi quem salvou minha vida. E eu devo a ele minha eterna gratidão.”

A médica disse que pretende encontrá-lo pessoalmente para agradecer olhando nos olhos dele.

Após a agressão, Jorgina foi encaminhada ao Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada, onde passou por exames e avaliação de um ortopedista. Ela recebeu alta e segue em recuperação. Segundo contou no vídeo, a imobilização dos dois braços também tem dificultado responder individualmente às mensagens que vem recebendo.

A médica ainda defendeu que a violência sofrida tenha repercussão e não seja tratada como um episódio isolado. “Essa repercussão é positiva. É positiva porque aconteceu comigo, mas poderia ter acontecido com qualquer outro colega médico, enfermeiro, técnico. Poderia ter acontecido com qualquer um outro. Então, são coisas que não podem realmente passar em branco.”

No relato, Jorgina afirmou que recebeu apoio da gestão municipal de Triunfo, incluindo do prefeito, da Secretaria de Saúde e da direção da unidade.

A médica foi agredida na noite da terça-feira (24), enquanto trabalhava na Unidade Mista Felinto Wanderley. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito entrou na unidade com uma barra de ferro e avançou contra a profissional. Um paciente também foi agredido.

Na ocasião, segundo o relato anterior da médica, os ataques duraram cerca de 30 segundos. O primeiro golpe atingiu de raspão sua cabeça. Ao perceber que seria novamente atingida, ela usou os braços para se proteger. Um homem que estava no local interveio e entrou em luta corporal com o agressor.

O suspeito, de 38 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. De acordo com a corporação, ele foi autuado pelos crimes de dano ou depredação, lesão corporal, tentativa de homicídio e resistência. O homem permanece à disposição da Justiça.

A Prefeitura de Triunfo informou que a médica recebeu assistência e foi encaminhada para atendimento hospitalar. O paciente também foi atendido e passa bem.

