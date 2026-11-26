Na primeira rodada do programa, serão contemplados a Fortaleza de Santa Cruz, antigo Forte Orange, em Itamaracá, e a Fazenda Pau D’Alho, no interior de São Paulo. No caso do edital para o patrimônio pernambucano, a concessão será de 30 anos e prevê um investimento aproximado de R$ 9 milhões. Podem participar da disputa empresas brasileiras e estrangeiras, de forma individual ou por meio da formação de um consórcio.

O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, participou nesta quinta-feira (26) de um evento de apresentação do projeto Revive Brasil, que prevê a concessão de patrimônios históricos à iniciativa privada para revitalização e manutenção por prazo determinado. O lançamento da iniciativa foi realizado no Paço do Frevo, no Bairro do Recife, e contou com a presença de autoridades das gestões municipal e estadual.

De acordo com o ministro, a concessão será uma forma de impulsionar a visitação turística e garantir a promoção de atividades culturais e de lazer no Forte Orange. "É uma alegria poder fazer o lançamento do programa Revive Brasil. Uma parceria que nós fizemos nos moldes do que foi feito em Portugal, em que o governo do Brasil diagnostica prédios públicos com valor histórico que estão sem uso, faz um estudo econômico de viabilidade turística e pode ofertar em forma de edital para concessões públicas, para que isso possa ser explorado turisticamente", afirmou em entrevista.

Para o presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), Eduardo Loyo, o projeto de concessão é uma conquista para toda a região e faz parte da requalificação do Litoral Norte do estado, que, segundo ele, já vem sendo feita com investimentos em estradas, rodovias, iluminação, concessão do Peixe-boi e retirada da Penitenciária Professor Barreto Campelo da Ilha de Itamaracá.

Ao ser questionado sobre a priorização dos comerciantes da região dentro do Forte Orange, o ministro afirmou que a definição será feita pela empresa vencedora do certame. "É uma concessão e a empresa privada tem a opção de explorar economicamente, turisticamente, nos moldes de restaurante, nos moldes de casa de recepção, como assim bem entender. É importante a gente entender que o turismo não se faz apenas com a vontade; a gente precisa da iniciativa privada. Mas o bem não deixa de ser público", disse.

Sobre essa questão, Eduardo Loyo admitiu que os requisitos ainda não foram definidos. "Esses requisitos ainda não foram definidos. Então isso está sendo feito o levantamento, todo um estudo da região, de como seria feita essa modelagem e provavelmente o ministro vai informar já, já." No entanto, o presidente da Empetur ressaltou que a categoria não ficará desassistida.

"Com certeza, o Governo do Estado vem sempre firme quando é para defender os interesses do povo pernambucano. E é como você bem falou, quando a gente tem equipamentos como esse, quando a gente traz turistas para cá, a gente gera diversas oportunidades para quem está por aqui."

Sobre a garantia de que não haverá restrição de acesso ao Forte, como cobrança de taxa, e sobre realização de eventos privados, Loyo disse que o governo acompanhará; contudo, ressaltou que isso cabe à modelagem da concessão. "O equipamento é federal, a concessão está sendo capitaneada pelo Ministério do Turismo e pelo Iphan, e eventualmente podem haver espaços no edital para que haja um evento privado e faz parte da modelagem, para que possa existir justamente o retorno financeiro para o investimento que vai ser feito."

"Vamos garantir espaço para a população"

Também presente no evento, prefeito em exercício de Itamaracá, Ailton Aguiar (AGIR) falou sobre a concessão do Forte Orange e o que a população local espera dos investimentos no local. "Esse investimento que está vindo principalmente para Fortaleza Santa Cruz vai ser de grande importância para a população local, para o turismo da nossa querida Ilha de Itamaracá."

Aguiar também ressaltou que a questão envolvendo comerciantes locais já vem sendo discutida com o Governo Federal. "A gente também, enquanto município, está levando essas questões para que a nossa população possa participar e possa estar dentro desses investimentos que vieram para o Forte. Além disso, vai gerar no entorno da Fortaleza Santa Cruz também o fortalecimento do turismo, que vai trazer muitos investimentos para essa área. Todo mundo vai ganhar com isso: a população e os turistas."

Sobre qual vai ser o critério para conseguir um espaço dentro do Forte, o prefeito em exercício afirmou que ainda está em análise junto aos órgãos da transição. "A gente tá analisando, tá buscando junto aos órgãos que estão fazendo essa transição para que a gente possa buscar, mas tenha certeza de que a gente vai garantir esse espaço para que a população possa ser bem atendida, assim como já é atendida nesse momento pela Fortaleza, que a gente possa reforçar esse compromisso de atender a população, principalmente dos artesãos da ilha de Itamaracá."



