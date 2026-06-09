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Criação de unidades de conservação da Caatinga entra em consulta pública nesta quarta (10)

Se aprovada, as Unidades de Conservação (UCs) ampliaram em mais de 15 mil hectares a área de proteção da caatinga no Sertão de Pernambuco

Diario de Pernambuco

Publicado: 09/06/2026 às 10:26

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Iniciativa propõe a ampliação das unidades de proteção da caatinga /DIVULGAÇÃO/SEMAS

Iniciativa propõe a ampliação das unidades de proteção da caatinga (DIVULGAÇÃO/SEMAS)

Uma iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) e pelo Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste (Cepan) prevê a criação de seis novas Unidades de Conservação (UCs) na Caatinga, Sertão do Pernambuco.

A partir desta quarta-feira (10), estarão abertas as consultas públicas para a criação das unidades que poderão ampliar em mais de 15 mil hectares a proteção do bioma.

A proposta da Semas consiste na criação de Áreas de Proteção Ambiental (APAs), que são Unidades de Conservação de Uso Sustentável, que permitem em seu interior áreas privadas e áreas públicas, tendo como objetivo conciliar a conservação ambiental com usos de maneira equilibrada.

A iniciativa integra o projeto “Criando Unidades de Conservação no Semiárido Pernambucano” e faz parte da estratégia do Governo de Pernambuco para ampliar a proteção da Caatinga.

O bioma ocupa cerca de 84% do território estadual, tão rico em biodiversidade e susceptível à desertificação. Com essas novas áreas atualmente em processo de Consultas Públicas, Pernambuco poderá ampliar de 16 para 22 Unidades de Conservação na Caatinga.

Em Orocó, a Consulta Pública sobre a proposta da APA Serra dos Almirantes será realizada no dia 10 de junho.

Para a APA Serra de Seriema, será promovida a Consulta Pública com os moradores dos municípios de Santa Cruz (11), Santa Maria da Boa Vista (15) e Parnamirim (18).

Em Serra Talhada (16) e São José do Belmonte (17), a população poderá contribuir nas Consultas Públicas do processo de criação da APA Serra Verde/Serra do Catolé.

Todos os encontros acontecerão a partir das 8h30.

O processo já passou por São José do Belmonte, com a discussão sobre a APA Serra Comprida.

Os moradores de Carnaíba e Quixaba participaram das consultas voltadas à APA Serra da Matinha.

A população de Santa Cruz da Baixa Verde, Triunfo e Calumbi contribuiu com o debate sobre a APA Serra do Carro Quebrado.

Como fundamental etapa para o amplo diálogo com os diversos atores sociais, prevista na legislação ambiental, as Consultas Públicas têm o objetivo de apresentar as propostas de criação das UCs, debater com representações da sociedade, esclarecer dúvidas e ouvir sugestões.

“Ao levar as consultas públicas aos municípios, garantimos que esse processo seja construído de forma participativa, ouvindo quem vive e conhece esses territórios. Conservar a Caatinga é também proteger a biodiversidade, os recursos naturais e as oportunidades de desenvolvimento sustentável”, afirmou a secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, Nathalie Ribeiro.

 

Bioma , caatinga , Pernambuco
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