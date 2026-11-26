Em nota, o Cremepe classificou o episódio como uma grave violação à integridade física e à dignidade da profissional. O Conselho também manifestou solidariedade à médica, aos familiares e aos colegas de trabalho e destacou que nenhum profissional de saúde deve ser submetido a ameaças, intimidações ou agressões durante o exercício da Medicina.

O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco ( Cremepe ) repudiou a agressão sofrida pela médica plantonista Jorgina Henriques dentro da Unidade Mista Felinto Wanderley, em Triunfo, no Sertão de Pernambuco. O episódio aconteceu na noite da terça-feira (24), quando um homem invadiu a unidade de saúde armado com uma barra de ferro e agrediu a profissional durante o exercício da atividade médica. Um paciente também teria sido vítima das agressões. O suspeito, de 38 anos, foi preso em flagrante.

Diante do ocorrido, o órgão informou que já tem uma reunião agendada com a direção da Unidade Mista Felinto Wanderley para discutir o caso, avaliar as providências necessárias e cobrar o cumprimento da Resolução CFM nº 2.444/2025. A norma estabelece o direito dos médicos de exercerem suas atividades em ambientes que assegurem a integridade física e mental.

O Conselho também defendeu a apuração rigorosa dos fatos e a responsabilização do agressor. Na manifestação, ressaltou que a violência nas unidades de saúde compromete não apenas a segurança dos profissionais, mas também a qualidade e a continuidade da assistência prestada à população.

A agressão

Imagens do sistema de videomonitoramento da unidade mostram o momento em que o homem entra na recepção segurando uma barra de ferro. Logo depois, outras pessoas aparecem correndo pelo local, enquanto o suspeito deixa o ambiente.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, equipes do 14º Batalhão foram acionadas e realizaram diligências para localizar o homem. Antes de fugir, ele também teria provocado danos ao patrimônio público.

O suspeito foi capturado e encaminhado à delegacia. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por dano ou depredação, lesão corporal, tentativa de homicídio e resistência. O homem permanece à disposição da Justiça.

A Prefeitura de Triunfo também publicou uma nota de repúdio à agressão. Segundo a gestão municipal, a Guarda Municipal e a Polícia Militar foram acionadas, o que resultou na prisão do suspeito.

Após o episódio, a médica utilizou as redes sociais para agradecer às pessoas que enviaram mensagens de apoio e, especialmente, a quem interveio durante a agressão.

“Primeiramente, agradeço a Deus por ter me guardado naquele momento tão difícil. Em segundo lugar, quero deixar meu agradecimento especial a Nino, que foi a pessoa que me socorreu e retirou o agressor de cima de mim”, escreveu.

