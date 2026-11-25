Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver Nino sentado na sala de espera da unidade de saúde quando o agressor passa pelo local com uma barra de ferro nas mãos. Em seu relato, Nino, que ficou com um ferimento na cabeça, conta que havia ido ao hospital para ajudar um homem a socorrer a esposa.

O homem que tomou a barra de ferro do agressor da médica plantonista Jorgina Henriques disse que foi Deus quem o colocou no local. O crime aconteceu na noite desta terça-feira (24), na Unidade Mista Felinto Wanderley , no município de Triunfo, no Sertão de Pernambuco. Identificado apenas como Nino, ele contou, em uma publicação nas redes sociais, que o agressor era muito violento e tinha muita força.

“Eu tava sentado quando o maqueiro e o vigilante saíram para pegar um cilindro de oxigênio. Foi nessa hora que o [agressor] entrou no hospital. Quando vi ele entrar com aquele ferro e bater no cimento, pensei logo: aí tem coisa e fui atrás”.

O homem, que tem sido chamado de herói nas redes sociais, disse que o agressor acertou duas vezes os braços da médica e se preparou para atingir a cabeça dela.

“Quando ele ia dar na cabeça dela eu entrei. Lutei muito para tomar o ferro dele. Quando eu puxei a barra de ferro ela bateu na minha cabeça e no meu nariz, foi quando consegui tomar dele”.

Nesse momento, Nino conta que o nariz começou a sangrar e ele escorregou no próprio sangue. “Comecei a chutar ele, para ele não bater mais na médica. Foi quando outros homens entraram correndo e seguraram ele. Mas ele tinha muita força. Foi quando me levantei com a barra de ferro e ele saiu correndo”. O agressor foi detido em frente à Unidade Mista de Saúde.

Em suas redes sociais, a médica Jorgina Henriques agradeceu a Nino.“Primeiramente, agradeço a Deus por ter me guardado naquele momento tão difícil. Em segundo lugar, quero deixar meu agradecimento especial a Nino, que foi a pessoa que me socorreu e retirou o agressor de cima de mim”.

Ela disse que espera ter a oportunidade de falar pessoalmente com ele. “Nino, espero ter a oportunidade de falar pessoalmente com você e agradecer por tudo. Serei eternamente grata pelo que fez por mim”.

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O agressor, de 38 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante. Segundo a Polícia Civil, por meio da Delegacia da 181ª Circunscrição – Triunfo, foram registrados os crimes de dano/depredação, lesão corporal, tentativa de homicídio e resistência. Na unidade policial, foram realizados os procedimentos legais, e o suspeito está à disposição da Justiça.

A Prefeitura de Triunfo também se pronunciou. A gestão municipal repudiou a agressão sofrida pela profissional.

“A gestão municipal prestou toda a assistência necessária à profissional, que recebeu atendimento no Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada, já recebeu alta e encontra-se em recuperação. Também manifesta solidariedade aos pacientes que estavam no local e ajudaram a conter o agressor”, pontuou o documento.