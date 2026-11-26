O valor representa cerca de 68% de tudo o que foi desembolsado pela Casa com a verba indenizatória no período. Ao todo, a Câmara Municipal repassou R$ 5,8 milhões aos parlamentares até esta quarta-feira (25). A segunda posição no ranking de despesas deste ano é ocupada pelos serviços de consultoria, assessoria, pesquisas e trabalhos técnicos, que somam R$ 1,05 milhão.

O aluguel de veículos aparece como o principal destino dos recursos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap) dos vereadores da Câmara Municipal do Recife (CMR) em 2026. De acordo com levantamento realizado pelo Diario de Pernambuco , mediante dados disponíveis no Portal da Transparência do Legislativo recifense, até o dia 25 de novembro deste ano foram desembolsados R$ 3,9 milhões exclusivamente para esse serviço, que não contempla solicitação de carros por aplicativo.

A Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar é uma verba de caráter indenizatório, ou seja, não integra a remuneração dos vereadores. O recurso é destinado ao ressarcimento de despesas estritamente vinculadas ao exercício do mandato, como locomoção, aluguel de imóveis e consultorias, mediante a apresentação mensal de notas fiscais e a análise de regularidade pela Controladoria da Casa.

Quem mais utilizou os recursos

Entre os cinco parlamentares que mais destinaram recursos da verba indenizatória para o aluguel de automóveis, no período analisado, quatro são do Partido Socialista Brasileiro: Júnior de Cleto (PSB), com R$ 189 mil; Davi Muniz (PSD), R$ 177 mil; Hélio Guabiraba (PSB), R$ 175 mil; Zé Neto (PSB), R$ 174 mil; e Natália de Menudo (PSB), com R$ 166 mil. Além disso, parte dos vereadores direcionou os recursos da Ceap para outras frentes previstas no regulamento, como despesas de escritório, locomoção, que inclui hospedagem, passagens e transporte, aluguel de móveis e equipamentos, além de compra ou locação de softwares, entre outros itens.

Atualmente, cada um dos 37 vereadores da capital pernambucana tem direito a utilizar até R$ 16 mil mensais por meio da Ceap. O valor está em vigor desde 1.º de janeiro de 2025, após a Comissão Executiva da Câmara aprovar, por meio da Resolução n.º 505/2024, publicada no fim de dezembro do mesmo ano, um reajuste de 77,8% sobre o teto anterior, que era de R$ 9 mil mensais.

A predominância do gasto com carros repete o cenário de 2025, primeiro ano sob o novo teto da verba. No ano passado, até o mês de novembro, os vereadores do Recife utilizaram R$ 4,2 milhões com aluguel de veículos, dentro de um total de R$ 6,1 milhões pagos pela Câmara em cotas parlamentares. Nesse mesmo período, as despesas com consultoria, assessoria, pesquisas e trabalhos técnicos ocuparam novamente o segundo lugar, totalizando R$ 1,1 milhão.