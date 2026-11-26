O aluguel de veículos aparece como o principal destino dos recursos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap) dos vereadores da Câmara Municipal do Recife (CMR) em 2026. De acordo com levantamento realizado pelo Diario de Pernambuco, mediante dados disponíveis no Portal da Transparência do Legislativo recifense, até o dia 25 de novembro deste ano foram desembolsados R$ 3,9 milhões exclusivamente para esse serviço, que não contempla solicitação de carros por aplicativo.
O valor representa cerca de 68% de tudo o que foi desembolsado pela Casa com a verba indenizatória no período. Ao todo, a Câmara Municipal repassou R$ 5,8 milhões aos parlamentares até esta quarta-feira (25). A segunda posição no ranking de despesas deste ano é ocupada pelos serviços de consultoria, assessoria, pesquisas e trabalhos técnicos, que somam R$ 1,05 milhão.
A Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar é uma verba de caráter indenizatório, ou seja, não integra a remuneração dos vereadores. O recurso é destinado ao ressarcimento de despesas estritamente vinculadas ao exercício do mandato, como locomoção, aluguel de imóveis e consultorias, mediante a apresentação mensal de notas fiscais e a análise de regularidade pela Controladoria da Casa.
Quem mais utilizou os recursos
Entre os cinco parlamentares que mais destinaram recursos da verba indenizatória para o aluguel de automóveis, no período analisado, quatro são do Partido Socialista Brasileiro: Júnior de Cleto (PSB), com R$ 189 mil; Davi Muniz (PSD), R$ 177 mil; Hélio Guabiraba (PSB), R$ 175 mil; Zé Neto (PSB), R$ 174 mil; e Natália de Menudo (PSB), com R$ 166 mil. Além disso, parte dos vereadores direcionou os recursos da Ceap para outras frentes previstas no regulamento, como despesas de escritório, locomoção, que inclui hospedagem, passagens e transporte, aluguel de móveis e equipamentos, além de compra ou locação de softwares, entre outros itens.
Atualmente, cada um dos 37 vereadores da capital pernambucana tem direito a utilizar até R$ 16 mil mensais por meio da Ceap. O valor está em vigor desde 1.º de janeiro de 2025, após a Comissão Executiva da Câmara aprovar, por meio da Resolução n.º 505/2024, publicada no fim de dezembro do mesmo ano, um reajuste de 77,8% sobre o teto anterior, que era de R$ 9 mil mensais.
A predominância do gasto com carros repete o cenário de 2025, primeiro ano sob o novo teto da verba. No ano passado, até o mês de novembro, os vereadores do Recife utilizaram R$ 4,2 milhões com aluguel de veículos, dentro de um total de R$ 6,1 milhões pagos pela Câmara em cotas parlamentares. Nesse mesmo período, as despesas com consultoria, assessoria, pesquisas e trabalhos técnicos ocuparam novamente o segundo lugar, totalizando R$ 1,1 milhão.