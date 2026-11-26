De acordo com o PT-PE, a iniciativa busca reunir militantes, simpatizantes e membros da comunidade cristã em um momento de fé, gratidão e confraternização. "Um momento para celebrar, agradecer e renovar a esperança em um Brasil mais justo e solidário", salientou a sigla.

O Núcleo dos Evangélicos do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco (PT-PE) promove, na próxima quinta-feira (3), um Culto de Ação de Graças em celebração à vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A celebração será das 19h às 21h, no espaço do Movimento dos Trabalhadores Cristãos (MTC), localizado na área central do Recife.

A iniciativa, porém, foi alvo de críticas da deputada Clarissa Tércio (PP) durante fala na Câmara dos Deputados. Na ocasião, a parlamentar ironizou a celebração. "Com Kleber Lucas no louvor, cantando: 'tapete vermelho para o filho do Nordeste; E Jesus bem longe", disse. Em outro momento, a deputada questiona o motivo do culto e cita os supostos cortes promovidos pelo ajuste fiscal do Governo Federal.

"O pacote fiscal, que acabou de ser aprovado, que corta da Saúde, da Educação, é esse o motivo do agradecimento nesse culto? Durante a campanha inteira, o pessoal do PT fez força-tarefa para dizer que Flávio Bolsonaro ia cortar a verba da Saúde, verba da Educação. Por diversas vezes, apareceram picaretas com megafone para dizer: Valorize o SUS. Vote no 13", ironizou.

Clarissa Tércio finalizou o discurso afirmando que "não há nada a agradecer a Deus pelo governo Lula". "Quem faz culto de ação de graça, enquanto corta o dinheiro da saúde do pobre, que está zombando da fé, do necessitado, e Deus está bem longe disso."