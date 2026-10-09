Delegacia da Mulher prende cinco pessoas em operação em Caruaru

Operação de Polícia Judiciária (OPJ) Guardiã ainda cumpriu dois mandados de busca e apreensão por crimes de violência doméstica e familiar contra meninas e mulheres

Homem sendo preso em operação de combate à violência contra meninas e mulheres em Caruaru (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil de Pernambuco (PC-PE) deflagrou a Operação de Polícia Judiciária Guardiã, com o objetivo de reprimir crimes de violência doméstica e familiar contra meninas e mulheres. A operação foi concluída um dia antes do Dia Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher, celebrado neste sábado, 10 de outubro.

Entre a última terça (6) e esta sexta (9), os policiais civis da 4ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (4ª DEAM/DPMUL), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, realizaram a operação com foco no descumprimento de medidas protetivas de urgência e no estupro de vulnerável.

A delegada Érica Fonseca coordenou a operação que resultou na captura de cinco pessoas. Três mandados de prisão preventiva foram cumpridos, dois deles por descumprimento de medida protetiva de urgência e um por estupro de vulnerável.

Foi cumprido, também, um mandado de prisão decorrente de condenação pelo crime de estupro de vulnerável, além de uma prisão em flagrante pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça.

Os policiais civis cumpriram ainda dois mandados de busca e apreensão domiciliar. Nas diligências, foram apreendidos uma pistola, dois carregadores e dez munições do mesmo calibre.

A operação é resultado de um trabalho investigativo que envolveu levantamento de informações, diligências, monitoramento e ações de inteligência para localizar os investigados e cumprir as ordens judiciais.

Após a realização das audiências de custódia, os presos foram encaminhados à Penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru.

Resultado da operação:



3 mandados de prisão preventiva cumpridos

1 mandado de prisão condenatória cumprido

1 prisão em flagrante realizada

5 alvos capturados

2 mandados de busca e apreensão domiciliar

1 pistola apreendida

2 carregadores e 10 munições apreendidos