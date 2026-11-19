Monitoramento será das 8h às 20h, nos quatro quadrantes do Centro do Recife (Foto: Rafael Vieira/DP)

Até o dia 31 de dezembro, o Centro do Recife será monitorado diariamente, das 8h às 20h, por drones da Polícia Militar de Pernambuco. A ação faz parte da Operação Papai Noel, lançada nesta quinta-feira (19), com o objetivo de reforçar a segurança durante o período de compras da Black Friday, que acontece na sexta-feira (27), e das festas de fim de ano.

O policiamento ostensivo e preventivo será reforçado nas principais áreas comerciais da capital, da Região Metropolitana e do interior. Ao todo, serão empregados 2.698 policiais militares em serviço extraordinário, além do efetivo que já atua diariamente nas ruas. Segundo a PM, o número representa um aumento de 10% em relação ao reforço realizado no ano passado.

No Centro do Recife, a operação será distribuída em quatro quadrantes de segurança, abrangendo os bairros de São José, Santo Antônio, Boa Vista, Soledade, Santo Amaro, Ilha do Leite e Coelhos. As equipes atuarão em diferentes modalidades, com patrulhamento a pé, de bicicleta, motocicletas, a cavalo e em viaturas. Os policiais estarão identificados com bonés laranjas.

A vice-governadora Priscila Krause destacou que a operação também contará com o apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA), além de novas ferramentas de monitoramento. Uma das novidades deste ano será a utilização diária de drones, das 8h às 20h, nos quatro quadrantes do Centro, para acompanhar a movimentação e orientar o deslocamento das equipes em solo.

“A gente vai ter a utilização de drones, o que é uma novidade. A gente tem também as câmeras da SDS em funcionamento. Elas vão auxiliar no monitoramento, mais uma parceria com a CDL, fundamental para a segurança pública”, afirmou.

A parceria com os comerciantes também prevê o compartilhamento de imagens das câmeras instaladas nos estabelecimentos. O objetivo é ampliar a capacidade de monitoramento das áreas de maior circulação.

A operação ainda será estendida aos shopping centers da Região Metropolitana, especialmente nos dias de maior movimento, como a Black Friday, marcada para a próxima sexta-feira (27), e aos principais polos comerciais do Agreste e do Sertão.

De acordo com o diretor adjunto de Planejamento Operacional da Polícia Militar, coronel Jonas Moreno, roubos e furtos estão entre as ocorrências mais comuns na região central. Ele informou que os registros de roubos apresentaram redução de 50% no Centro do Recife e afirmou que o reforço busca ampliar a tranquilidade de consumidores e trabalhadores durante o período.

“Além do policiamento ordinário que nós temos diariamente aqui no Centro, de hoje até o final do ano, iremos lançar em torno de 2.700 policiais a mais. Estamos com uma redução aqui de 50% nos roubos, e esse esforço vai gerar mais tranquilidade para que a população consiga ir e vir com mais tranquilidade”, declarou.

Outra frente de atuação será a Operação Lâmina Zero, que intensificará as abordagens para identificar pessoas que estejam portando armas brancas. A orientação da PM é que os consumidores priorizem ruas com maior circulação de pessoas, onde haverá concentração de equipes policiais.

O policiamento também será reforçado nas paradas de ônibus após o fechamento das lojas, considerando o deslocamento dos trabalhadores e consumidores que deixam a região central. Na Praça da Independência, conhecida como Praça do Diário, haverá ainda atendimento para cadastro de aparelhos no Programa Alerta Celular, que registra o código IMEI do aparelho e ajuda as polícias Civil e Militar a identificar e recuperar celulares roubados, além de ações preventivas de enfrentamento à violência doméstica.