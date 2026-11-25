Com investimento do Governo do Estado, a novidade busca oferecer mais previsibilidade aos passageiros e contribuir para uma espera mais confortável nas paradas.

Três abrigos de ônibus iniciaram, nesta quarta-feira (25), a fase de testes de painéis eletrônicos que informam a previsão de chegada dos coletivos. O serviço começou nas paradas localizadas nos bairros de Boa Viagem, Derby e Ilha do Leite, no Recife.

O diretor-presidente do Grande Recife Consórcio, Matheus Freitas, destacou que o objetivo é melhorar a experiência dos passageiros. “Essa entrega, ainda que em teste, inaugura um novo marco de informação e previsibilidade para o cidadão metropolitano que usa o transporte público. O usuário do ônibus pode agora consultar todos os nossos serviços no Rumo e ter a previsão de chegada dos ônibus nas próprias paradas, sem precisar ficar consultando o celular.”

De acordo com o órgão, os testes iniciais permitirão aperfeiçoar o funcionamento do serviço. Caso os resultados sejam satisfatórios, a previsão é expandir a iniciativa para mais abrigos nos próximos 30 dias.

A iniciativa foi viabilizada pelo Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), órgão gestor, por meio de uma parceria público-privada (PPP) para a gestão dos abrigos de ônibus, realizada com a Kallas, e conta com integração tecnológica com o Cittamobi. O serviço está disponível no dispositivo utilizado também para a exibição de publicidade.

Veja os locais dos testes

PED 010011 – Avenida Domingos Ferreira, em frente ao Carrefour

PED 180358 – Praça do Derby, em frente ao nº 201

PED 180179 – Avenida Agamenon Magalhães, em frente ao Hospital Memorial São José