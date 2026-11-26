A missão do LIDE Construção Pernambuco começou pelos Emirados Árabes Unidos, passando por Dubai e Abu Dhabi, e seguiu para a China, em Pequim e Shanghai. Foram dias intensos, de uma agenda cuidadosamente construída por Drayton Nejaim e Daniel Asfora do LIDE Pernambuco, com o suporte de Rodrigo Paiva, presidente do LIDE Emirados, e do experiente e atencioso José Ricardo Luz, presidente do LIDE China. Uma agenda que teve a sensibilidade de nos apresentar muito mais do que empresas e empreendimentos. Nos permitiu conhecer um pouco da cultura, dos costumes e da maneira como essas sociedades enxergam o desenvolvimento.

Há quinze dias, embarquei para o outro lado do mundo levando comigo a curiosidade de quem sempre procurou entender como as coisas são feitas. Como empresário da construção civil, já havia estudado aqueles mercados, conhecido seus números, acompanhado seus projetos. Imaginava encontrar grandes edifícios, tecnologias avançadas e uma escala de desenvolvimento muito diferente da nossa. Encontrei tudo isso. Mas não imaginava o quanto essa viagem me faria refletir sobre o mundo, sobre o Brasil e, principalmente, sobre as pessoas.

Confesso que, em alguns momentos, tive dificuldade de encontrar referências para o que estava vendo. Como olhar para um único empreendimento imobiliário com potencial de vendas equivalente aos últimos cinco anos da MDNE e não se perguntar até onde podemos chegar? A grandiosidade impressiona, naturalmente. Mas, para mim, o mais importante foi perceber que aquela escala não era apenas consequência de capital ou tecnologia. Existia uma enorme capacidade de planejar, organizar e, sobretudo, executar.

Fomos conhecer o futuro da construção civil. Sistemas industrializados, módulos construtivos integrados, estruturas produzidas fora dos canteiros. E encontramos tudo isso. Mas uma das minhas maiores surpresas foi descobrir que boa parte da produtividade não estava nas soluções mais sofisticadas. Estava na simplicidade. Na organização dos canteiros, na logística, na padronização, na maneira de contratar e administrar pessoas. Não deixei de pensar, inúmeras vezes, no Brasil. Temos empresas competentes, profissionais preparados e uma engenharia de excelente qualidade.

Quanto da nossa capacidade de produzir e crescer não desperdiçamos diariamente tentando superar obstáculos que nós mesmos criamos?

Na China, essa reflexão ganhou outra dimensão. Lembro da visita à CSCEC, uma das maiores empresas de construção do planeta. Fomos recebidos de uma maneira que dificilmente esquecerei. Diante de uma organização daquela dimensão, esperava encontrar números extraordinários, processos sofisticados e projetos gigantescos. Mas o que mais me marcou foram as pessoas. A maneira como nos acolheram, a humildade com que compartilharam seu conhecimento e o entusiasmo quase contagiante com que falavam do próprio trabalho. Estávamos ali, empresários brasileiros, do outro lado do mundo, apertando as mãos de profissionais que constroem em uma escala difícil de imaginar, e encontrando neles algo muito familiar: a mesma paixão que sentimos pelo que fazemos.

Talvez tenha sido essa uma das grandes descobertas da viagem. Por mais diferentes que sejam nossos países, nossas culturas e nossas dimensões, existe uma linguagem que aproxima quem gosta de construir. E não me refiro apenas a edifícios.

A China me surpreendeu como sociedade. Em poucos dias, toquei paredes milenares e subi em alguns dos elevadores mais rápidos do mundo. Caminhei por lugares que guardam séculos de história e por cidades que parecem ter chegado ao futuro antes de nós. Em Shanghai, especialmente, tive a sensação de estar diante de algo que ainda estamos tentando compreender no Ocidente. Uma cidade cosmopolita, vibrante, organizada, onde tradição e modernidade não parecem disputar espaço. Ao contrário, convivem de uma maneira que nos obriga a rever muitas das nossas referências. Voltei com a convicção de que o centro de gravidade da inovação e do desenvolvimento mundial está se deslocando, cada vez mais, para o Oriente. Mas existe uma parte dessa história que não aparece nas fotografias dos edifícios, nas apresentações das empresas ou nos números que trouxemos na bagagem.



Embarquei ao lado de pessoas que, em muitos casos, conhecia pouco. Empresários do mesmo setor, alguns competidores diretos, com quem até então havia dividido muito mais o mercado do que a vida. E foi extraordinário perceber como uma experiência dessa natureza aproxima as pessoas. Compartilhamos o espanto diante do desconhecido, as conversas depois de cada visita, as dúvidas, as descobertas e até o cansaço de dias tão intensos. Aos poucos, deixamos de ser apenas um grupo de empresários em uma missão. Tornamo-nos cúmplices de uma experiência que dificilmente conseguiremos explicar a quem não esteve lá.

Aprendi muito sobre construção, produtividade e desenvolvimento. Mas aprendi também com cada um dos meus companheiros de viagem. Conheci histórias, ouvi experiências, descobri afinidades e passei a admirar ainda mais pessoas que, até então, conhecia principalmente pela trajetória profissional.

Voltei com muitas ideias, algumas certezas revistas e uma vontade ainda maior de fazer acontecer. Mas, quando penso nesses quinze dias, percebo que as lembranças mais fortes não são apenas dos edifícios que visitei ou das tecnologias que conheci. São também dos apertos de mão, das conversas, das pessoas e dos momentos que dividimos.

Fui ao outro lado do mundo para conhecer o que estão construindo por lá. Voltei pensando no quanto ainda podemos construir por aqui. E, sobretudo, feliz por ter dividido essa descoberta com pessoas que hoje fazem parte dessa história.



*Diego Villar

Acionista e CEO da Moura Dubeux