Segundo a fisioterapeuta de cabeça e pescoço, Marina Oiticica, esse calor prolongado durante a noite pode provocar bruxismo noturno, além de dores no corpo, principalmente na área cervical e no rosto, visto que as altas temperaturas deixam o sistema nervoso tensionado e em alerta.

Além de incomodar durante a realização de atividades cotidianas da população, o calor provocado pelas altas temperaturas registradas em Pernambuco, que se intensificou principalmente por conta dos efeitos do El Niño no estado , também interfere no momento de descanso das pessoas, algo que pode diminuir tanto a duração quanto a qualidade do sono.

“Para que a pessoa consiga entrar em um sono profundo, o corpo necessita baixar a temperatura. Nessa tentativa de lutar contra o calor extremo do ambiente, o corpo gasta muita energia tentando esfriar, algo que faz com que o sistema nervoso fique ligado, deixando a pessoa em alerta e ocasionando um sono superficial durante a noite”, explicou Marina Oiticica.

Essa situação faz com que as pessoas tenham microdespertares, que são breves ativações da atividade cerebral durante o sono, que fazem com que elas fiquem se remexendo na cama em busca de um lugar mais frio e confortável, algo que pode ocasionar uma postura inadequada durante a noite.

Além disso, esse sono superficial compromete o processo de reparação física, deixando as pessoas mais propensas a lesões, fadiga precoce e queda no rendimento no trabalho, na prática de exercícios físicos e no desenvolvimento de atividades da vida diária.

“Esses microdespertares fazem com que as pessoas apertem mais os dentes e a mandíbula durante a noite, aumentando o bruxismo noturno. Além disso, no momento em que a pessoa está com calor, sem conseguir entrar em um sono profundo, ela fica buscando posições na cama para que seu corpo resfrie e consiga relaxar. Isso faz com que a pessoa durma com uma postura inadequada e amanheça com dores pelo corpo”, ressaltou Marina Oiticica.

Além de problemas físicos, a especialista aponta que a noite mal dormida também pode interferir no humor dos indivíduos, deixando-os mais irritados. Isso acontece porque a fragmentação do sono eleva a circulação dos níveis de substâncias inflamatórias, como é o caso do cortisol, principal hormônio envolvido na resposta do corpo ao estresse.

A fisioterapeuta também alerta que a recorrência de noite mal dormida por conta do calor pode fazer com que as dores corporais se tornem crônicas.

“Quando se tem uma interrupção de sono por várias noites consecutivas, o corpo pode tornar aquela dor em algo crônico. Uma ou duas noites mal dormidas, que podem ocasionar aquela dor aguda em algumas partes do corpo, podem passar quando as pessoas conseguem realmente recuperar o seu sono. Agora, como esse calor está se prolongando por muito tempo, essas dores podem se 'cronificar', pois o sistema nervoso central passa a amplificar esses sinais de dor de forma permanente”, destacou

Práticas que melhoram o sono em noites com altas temperaturas

Segundo Marina Oiticica, uma prática simples que pode amenizar o calor durante o sono é tomar banho com a água em temperatura ambiente antes de dormir. Outra alternativa recomendada é resfriar pontos estratégicos do corpo, como pescoço, pulso e tornozelos, com compressa fria, prática que irá ajudar no relaxamento corporal.

Além disso, o uso de ar-condicionados e ventiladores é indispensável nessas altas temperaturas, assim como o consumo recorrente de água ao longo do dia, fazendo com que o corpo não desidrate em meio ao calor.

Outras práticas, como controle da respiração e elevação das pernas antes de dormir, também podem fazer com que o corpo relaxe em meio a altas temperaturas, diminuindo, assim, a agitação provocada pelo calor.

“O controle de respiração pode ajudar a acalmar o corpo, pois a pessoa vai ativar o sistema nervoso parassimpático, responsável por reduzir a frequência cardíaca e diminuir a sensação de agitação térmica. Já para aquelas pessoas que passam muitas horas em pé durante o dia, fazendo com que as pernas fiquem inchadas, é recomendado deixar as pernas elevadas por 10 minutos antes de dormir, justamente para fazer com que esses membros relaxem ao longo da noite”, explicou a fisioterapeuta.