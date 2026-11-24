Durante os trabalhos, os bombeiros fizeram buscas nos escombros com o auxílio de cães especializados. As equipes também utilizaram técnicas de chamada e escuta para verificar se havia pessoas soterradas. Ao final das intervenções, não foram encontrados indícios de outras vítimas sob os destroços.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) concluiu, na tarde desta terça-feira (24), as operações de busca e verificação de possíveis vítimas após a explosão que provocou o desabamento de edificações no Centro de Catende, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. A ocorrência deixou uma mulher morta e um homem com escoriações leves.

Segundo a corporação, quatro imóveis foram atingidos e apresentaram danos parciais. Além das buscas, os bombeiros realizaram o isolamento e a estabilização de uma estrutura vizinha que apresentava risco de queda.

A mulher que morreu foi identificada como Rosicleide Maria da Silva Virtuozo, de 36 anos. Ela passava pela calçada de uma farmácia quando ocorreu a explosão, por volta das 6h50. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que ela e um homem foram arremessados pela força do impacto, junto com escombros e medicamentos.

Rosicleide seguia para uma consulta de psicoterapia em uma unidade de saúde quando foi atingida. O homem ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Palmares. De acordo com a unidade, ele estava consciente e orientado, e os exames não identificaram fraturas.

A operação dos bombeiros mobilizou cinco viaturas e contou com o apoio da Polícia Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Guarda Civil Municipal, da Defesa Civil, da Neoenergia e da Prefeitura de Catende.

Com o encerramento das buscas, o local ficou sob responsabilidade da Defesa Civil e das forças de segurança. Os órgãos darão continuidade às avaliações das condições estruturais dos imóveis atingidos e das edificações vizinhas.

