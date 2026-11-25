De acordo com o boletim de ocorrência e os documentos encaminhados à Justiça, a prisão aconteceu por volta das 10h, em uma residência na região de Fosfato, em Abreu e Lima. A operação foi realizada por policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE), com apoio da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica (GISO), da Polícia Penal.

O detento Ângelo Emauro de Almeida Lima, de 38 anos, conhecido como Paia, foi recapturado na manhã desta quarta-feira (25), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife. Ele estava foragido desde o dia 14 de novembro, quando escapou do Presídio Policial Penal Leonardo Lago, localizado no Complexo Prisional do Curado, na Zona Oeste da capital.

Após a captura, Ângelo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) para os procedimentos necessários e, posteriormente, recolhido ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), onde ficou à disposição da Justiça.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara de Execução Penal da Capital. O documento judicial registra que a fuga ocorreu em 14 de novembro de 2026, informação que motivou a determinação de recaptura do detento.

Quem é Ângelo Emauro

Natural do Recife, Ângelo estava preso no Presídio Policial Penal Leonardo Lago desde abril de 2025. Ele é apontado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) como uma das lideranças de um grupo criminoso com atuação na Zona Norte do Recife e em municípios vizinhos.

O histórico criminal atribuído a Ângelo inclui investigações e ações penais por homicídios. Ele foi denunciado pelo duplo assassinato de Dayse Nascimento de Melo e Edvan José da Silva, ocorrido em junho de 2024, no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife. Conforme a acusação do Ministério Público, o crime teria sido motivado por uma dívida relacionada a drogas e armas das vítimas, e Ângelo é apontado como mandante da execução.

Ele também responde a um processo por um homicídio ocorrido em setembro de 2023, em Cruz de Rebouças, em Igarassu. A investigação relaciona o assassinato a conflitos armados pelo controle do tráfico de drogas na região.

Como aconteceu a fuga

A fuga ocorreu por volta das 5h06 do sábado, quando três detentos conseguiram chegar ao muro do Presídio Policial Penal Leonardo Lago e escapar da unidade. Imagens de câmeras de segurança registraram a movimentação.

Os dois primeiros presos conseguiram pular a estrutura e seguir pela rua. Um terceiro também tentou escapar, mas caiu durante a passagem e acabou sendo recapturado nas proximidades do presídio. Ângelo e Felipe Silva de Lima, conhecido como Felipe da Vila Holandesa, conseguiram deixar o local e passaram a ser procurados pelas forças de segurança. O terceiro fugitivo ainda não foi capturado pela polícia.

O episódio também provocou a abertura de uma apuração sobre as circunstâncias da fuga. Um policial militar responsável pela sentinela da unidade foi preso em flagrante, suspeito de abandono de posto e fuga culposa de preso. Ele, no entanto, foi liberado após audiência de custódia.

A Polícia Judiciária Militar recomendou a abertura de um inquérito para investigar a conduta dos integrantes da guarda que estavam de serviço.





